Potenza: inaugurata in questo comune della provincia la sede del circolo di Fratelli d’Italia. Ecco le foto

Inaugurata, Sabato 25 Marzo alle ore 17.30, la sede del circolo di Picerno di Fratelli d’Italia alla presenza del Senatore Gianni Rosa, del coordinatore provinciale Giuseppe Giuzio, di Rocco Russillo neo segretario cittadino di Picerno e di una rappresentanza di attivisti e simpatizzanti provenienti dal territorio del Marmo Platano – Melandro.

Ha commentato il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa:

“Una delle numerose sedi di Fratelli d’Italia Basilicata che restituiscono l’idea della crescita esponenziale, e del processo di diffusione territoriale del nostro partito, nonché l’ampliamento della nostra organizzazione su scala locale.”

Ha dichiarato Giuseppe Giuzio:

“Il coordinamento del circolo è stato affidato a Rocco Russillo che ha passione e competenze per consolidare il centrodestra di questa operosa cittadina e di questo territorio, denso peraltro, di diffuse realtà imprenditoriali; lo farà offrendo una alternanza significativa e seria al centrosinistra”.

È stata una occasione per incontrare di persona i cittadini di Picerno, hanno ribadito gli esponenti di Fratelli d’Italia nel corso del dibattito, illustrando gli aspetti programmatici da mettere in campo con rapidità, in particolare riguardo la attuale vicenda dei livelli di assistenza del nostro sistema sanitario, che sollevano preoccupazioni diffuse.

Il coordinatore provinciale Giuseppe Giuzio ha concluso ribadendo:

“occorre, in questa fase, fornire risposte e soluzioni ai nostri cittadini, partendo proprio dalla incisività delle azioni che il Governo Meloni sta mettendo in campo a livello nazionale, traslando tale fattività ancor più nelle politiche regionali, anche in prospettiva della tornata elettorale del 2024″.

