Traffico temporaneamente rallentato con code, in direzione Villa San Giovanni, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” a causa di un incidente avvenuto al km 148,883 all’altezza di Lauria (Potenza).

Nel sinistro, si registra un ferito.

In arrivo l’elisoccorso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità.

