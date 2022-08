Potenza, Danilo ci ha lasciati a soli 34 anni: inaugurato un parco a suo nome. Ecco l’iniziativa e le foto

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio un parco per bambini a San Nicola di Potenza in onore di Danilo Pietrafesa, 34enne deceduto un anno fa a causa di un incidente stradale.

Il parco è stato realizzato grazie al generoso contributo che i genitori e i parenti di Danilo hanno voluto devolvere in beneficenza e grazie al notevole impegno dell’associazione San Nicola.

Questo il l discorso che l’associazione ha dedicato alla famiglia di Danilo:

“L’Associazione San Nicola è lieta di presentare oggi a tutta la comunità il piccolo parco “GIOCHI IN PIAZZA”.

La comunità ci conosce bene, noi membri dell’associazione siamo sul territorio, a servizio di questa comunità, da ormai più di trent’anni ed è con orgoglio che oggi presentiamo questo risultato.

Il senso con il quale si deve fare associazione, secondo noi, è proprio questo, ovvero quello di lavorare e costruire, escludendo qualsiasi interesse privato, qualcosa che valorizzi il nostro territorio e allo stesso tempo sia di giovamento per la comunità.

L’idea di questo parco nasce in seguito al gesto encomiabile della famiglia Pietrafesa, che, nonostante la tragedia che l’ha colpita per la perdita del figlio Danilo, nel dolore ha avuto la forza di non chiudere il proprio cuore, ma anzi l’ha aperto all’amore verso il prossimo donando all’Associazione la vicinanza dei propri cari per la perdita subita.

Questa donazione, insieme al contributo dell’Associazione stessa, hanno permesso di realizzare questo parchetto che noi proprio a Danilo vogliamo dedicare e, nel ringraziare, siamo sicuri di fare cosa gradita perché… “la vita è più divertente se si gioca!”.

Queste alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)