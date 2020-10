Potenza: appuntamento con le bellezze storiche del Museo Archeologico! Ecco l’iniziativa e quando visitarle

Quest’anno è previsto un doppio appuntamento con le Giornate Fai d’Autunno (fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 per la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano) per la primissima volta in due fine settimana ovvero il 17 e 18 ottobre e il 24 e 25 ottobre.

Questa edizione autunnale del 2020 è in memoria di Giulia Maria Crespi scomparsa a luglio di quest’anno.

Potenza in queste date (17 e 18 ottobre, 24 e 25 ottobre) apre le porte del Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” e presso la stessa sede, Giovedì 8 Ottobre 2020 alle ore 16:30, è in programma la Conferenza stampa regionale di presentazione delle Giornate Fai d’Autunno.

Per chi non lo sapesse il Museo archeologico nazionale di Potenza è il luogo simbolo dell’archeologia in Basilicata e viene aperto per la prima volta al pubblico dal FAI.

Eccezionalmente saranno resi accessibili ai visitatori i laboratori di restauro e visibili le collezioni.

Il museo espone, nella restaurata sede di Palazzo Loffredo, i risultati delle importanti ricerche condotte negli ultimi anni nella Basilicata centro-settentrionale, con un occhio di riguardo agli eccezionali rinvenimenti effettuati nel territorio di Vaglio e Satriano, e al tempo stesso costituisce una vetrina della complessa realtà archeologica di una regione che è stata luogo privilegiato dell’incontro tra genti di stirpe e cultura diversa, al centro del Mediterraneo.

Il percorso è articolato su due piani secondo un criterio cronologico e territoriale e coprendo un arco cronologico che va dall’età del Ferro all’età romana.a

