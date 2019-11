A Potenza arriva il Natale con oltre 250 eventi! Ecco il calendario degli appuntamenti

Un Natale degno del capoluogo di regione” è quello presentato dall’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio in una Sala del’Arco, gremita da giornalisti, referenti delle associazioni e amministratori che hanno assistito alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2019 del ‘Natale della Città verticale’.

All’interno della prestigiosa cornice del Palazzo di Città, nel cuore del centro storico, il sindaco Mario Guarente, insieme alla già citata assessore alla Cultura, ad Alessandro Galella, Marika Padula, Patrizia Guma, Fernando Picerno, con le rispettive deleghe a Turismo, Politiche giovanili e Infanzia, Sport e Politiche Sociali, hanno presentato le oltre 250 iniziative che durante le prossime festività natalizie coinvolgeranno tutta la città di Potenza.

Ha proseguito la D’Ottavio:

“Un fermento culturale incredibile attestato dall’enorme mole di proposte sulle quali gli uffici hanno lavorato incessantemente per definire una proposta complessiva di grande qualità che invaderà piazze, vicoli, strade, contenitori culturali pubblici e Chiese grazie alla collaborazione con l’Ateneo Musica Basilicata.

Senza soluzione di continuità la musica nelle sue diverse declinazioni, dalla lirica al jazz, dalla ‘pizzica’ alla concertistica, fino alla musica medievale faranno delle note il filo conduttore di un clima che vuole essere gioioso e coinvolgente per tutti i tipi di pubblico.

Le note che risuoneranno nelle Chiese del centro così come in quelle delle nostre contrade, senza trascurare quelle delle zone semicentrali, andranno ad allietare i potentini e tutti coloro che vorranno trascorrere piacevolmente questo periodo dell’anno nella nostra città.

Ma anche teatro, spettacoli di magia, performance di danza con ballerini della Scala di Milano, la mostra dei presepi nella Cappella dei Celestini, rassegne cinematografiche, convegni, conferenze, momenti di studio e ancora letture, presentazione di libri, intrattenimento per i più piccoli, kermesse enogastronomiche, la fagiolata nei pressi della Chiesa Santa Lucia, la Cena al buio organizzata dall’Uici.

Non si può non citare il grande supporto offerto dalle scuole, anche nell’organizzazione di concerti e dal Liceo musicale e coreutico Walter Gropius.

Motoraduno, percorsi turistici e spettacoli programmati anche all’interno delle case di riposto, con una spiccata finalità sociale, tesa a coinvolgere e rendere protagonisti quanti di noi vivono situazioni non facili e che in questo periodo di festa non vogliamo dimenticare, anzi intendiamo privilegiare, per esempio prevedendo anche che il ricavato di alcuni spettacoli possa essere interamente devoluto in beneficenza. Insomma una grande occasione di crescita culturale e non solo per la nostra comunità, che sono certa i potentini vorranno e sapranno interpretare al meglio”.

L’assessore Padula si è soffermata su una delle piazze più caratteristiche del centro storico:

“piazza Duca della Verdura, che sarà interamente dedicata ai bambini, con attività laboratoriali che tra l’altro prevedono la realizzazione di riproduzioni degli edifici storici del capoluogo con i classici mattoncini della ‘Lego’.

E poi spettacoli con i burattini, baby-tombolate, dolciumi e divertimento per tutti”.

E’ stato poi l’assessore Galella a spiegare come:

“insieme alla Regione si sia pensato di fare del centro storico di potenza un grande attrattore turistico, rendendolo un grandissimo villaggio di Babbo Natale, iniziativa che andrà a costituire un punto fermo anche per gli anni a venire.

Un unico grande parco di divertimento, con le luminarie che coinvolgeranno tutto il centro storico e non solo via Pretoria. Nuove, più grandi e più confortevoli casette del Mercatino di Natale che sarà distribuito un po’ in tutto il centro, punti di ristoro, una pista per il pattinaggio su ghiaccio, un trenino per accompagnare piccoli e grandi in centro e alla scoperta del centro, video proiezioni sui palazzi, artisti di strada e parate tutti i fine settimana per trasmettere a tutti la gioia del far festa insieme”.

Il Sindaco nel sottolineare l’impegno sociale incluso in diverse delle attività previste, così come l’impegno nel diffondere la cultura del soccorso, si è soffermato anche sullo sport:

“che quest’anno comincerà quel percorso che, nella prossima edizione del Natale segnerà l’apertura dell’importantissimo appuntamento di Potenza Città europea dello Sport 2021.

Un doveroso cenno alla presenza di uno dei vanti della nostra città Anna Bonitatibus che omaggerà la città con una esibizione lirica di livello internazionale.

Ci stiamo adoperando per lasciare le scale mobili che conducono al parcheggio gratuito sulla fondovalle fino all’una di notte e fino alle due nei fine settimana, per consentire a tutti di rendere Potenza una città in grado di ‘esplodere’ di allegria nelle centinaia di appuntamenti previsti.

Si tratta del primo tassello voluto per un rilancio complessivo della cultura in città, rendendolo un appuntamento fisso e in grado di contribuire a fare di Potenza, non solo un capoluogo di servizi, ma anche di cultura, di turismo, di sport”.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

Dal 01.12.19 al 06.01.20 Babbo Natale: Giochi e animazione nel centro Storico e nelle vie del quartiere Poggio Tre Galli – a cura di Maria Marino e Massimino Donato Antonio

01:12:19 Suoni dal Medioevo “Musiche di Pellegrini, Viamdanti e Viaggiatori”: Concerto di musica medievale vocale e strumentale – a cura dell’Associazione Vocincanto in collaborazione con L’Ensemble Micrologus di Perugia e il M° concertatore Salvatore Dell’Atti – Chiesa San Michele – ore 19:00

dal 01.12.al 31.12.19 Natale a Gocce d’Autore: Mostra d’Arte contemporanea dal titolo “Saluti da Potenza!” e “Calendario D’Autore” – Concerto di Musica classica e jazz – a cura del Circolo Culturale Gocce d’Autore – Vico F.li Marone, 12 – Potenza – ore 18:30

02:12:19 Uno Nessuno Centomila: Omaggio a Luigi Pirandello, attraverso l’adattamento teatrale del più celebre dei suoi romanzi – a cura dell’Associazione Culturale Ergo Sum con la partecipazione di Enrico Lo Verso – Teatro F. Stabile

02:12:19 Cristo e il cinema – Rassegna cinematografica: Giovanni Mor delinea la complessa personalità di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa – a cura del Comitato di Potenza Società Dante Alighieri Palazzo della Cultura – ore 18:00

05:12:19 Canzoni Sotto l’Albero: Manifestazione canora dei bambini della scuola dell’infanzia – a cura dell’Ente Religioso “Casa delle figlie della Carità Canossiane” – Teatro F. Stabile – ore 17:00

06 e 07.12.19 Marire e Figli’ Cum Die T’li Mann T’li Piglia: Commedia teatrale in Vernacolo Potentino – a cura dell’Associazione Culturale “La Pretoria” – Teatro F. Stabile – ore 20:00

08:12:19 Natale in Punta di Piedi: Performances di danza classica e contemporanea – a cura del Liceo Coreutico “Walter Gropius” di Potenza – Teatro F. Stabile – ore 19:00

dall’8 al 26.12.19 Natale Nelle Contrade: – Concerti con Repertorio Natalizio Popolare da tenersi nelle Chiese e Cappelle delle frazioni a cura dell’Associazione Musicale Francesco Stabile – ore 20:00

dall’8.12.19 al 08.01.20 Presepi sotto le luci: Esposizione di presepi – a cura dell’Associazione Il Centro della Potenza – Cappella dei Celestini – ore 11:00

09:12:19 Le Città Invincibili: Presentazione del libro di Serafino Paternoster – Storia e storie di una candidatura vincente e di una relazione (im)possible fra Matera e Potenza – Dibattito con Antonio Candela, Gianfranco Blasi, Salvatore Adduce, Stefania D’Ottavio e l’Autore – a cura della Società Cooperativa Universosud – Palazzo della Cultura – ore 18:00

10:12:19 Yoga e salute: Medici ed insegnanti si confronteranno su alcuni degli aspetti di tale disciplina che possono relazionarsi con i temi della salute – a cura dell’Associazione Shanti Sai ASD – P.zzo della Cultura – ore 18:00

10:12:19 Il Valore della Memoria: Conferenza presentata dalla Prof.ssa Luciana Gallo – a cura della Congregazione S. Lucia – Sala dell’Arco – ore 18:00

10:12:19 Potenza dela Cultura e della Solidarietà 2019: visita del Centro Storico con le scolaresche degli istituiti di scuola primaria e secondaria – ore 10:00 – Convegno dal titolo “Potenza della Cultura con Matera Capitale” – Teatro F. Stabile – ore16:00- Laboratori in cui sarà mostrata, dai maestri liutai dell’atelier Amorim Fine Violins di Cremona, l’arte degli antichi liutai e la costruzione degli strumenti musicali – Liceo Musicale “Walter Gropius” – Flash mob a cura della scuola di danza Loncar – Via Pretoria – ore 17:30 – Premiazione di alcune eccellenze culturali della Città – Teatro F. Stabile Sala degli Specchi – ore 19:45 – Spettacolo musicale e teatrale – Teatro F. Stabile – ore 20:30

dal 10 al 26.12.19 Lettera a Babbo Natale: Serata di intrattenimento – a cura di London Bus International ltd – Nei pressi di Torre Guevara – ore 09:00 – 24:00

12:12:19 Ballo Popolare “Pizzica”: Balli popolari del gruppo “Iatrida” – a cura della Congregazione di S. Lucia – Via O. Flacco – ore 20:00

13:12:19 Festività di S. Lucia: Tradizionale fagiolata con momento musicale del gruppo “Angels Evolution” – a cura della Congregazione di S. Lucia – Piazzetta S. Lucia – ore 20:00

13:12:19 Cometa Festival: Concerto “Stravaganze sonore”: New Ensamble Toscanini – Caterina D’Amore (flauto), Soccorso Cilio (fisarmonica), Antonella De Vinco (pianoforte) – a cura di Basilicata Circuito Musicale – Sala del Cortile – ore 18:00

14:12:19 Una Scossa a Potenza: un viaggio nella cultura del soccorso – a cura del Corpo Soccorso Emergency Basilicata – Portici Piazza M. Pagano – ore 15:00

15:12:19 Cometa Festival: Concerto “Pastorale Lucana I suoni della tradizione”: Ensemble Meridies Nicole Milo, voce recitante – a cura di Basilicata Circuito Musicale – Chiesa SS.Pietro e Paolo – ore 19:00

14 e 15 12.19 Cartoline della Lucania: “Installazioni Sonore Interattive” – azioni teatrali e installazioni sonore, ideate dal musicista Rino Locantore, disposte lungo vie, vicoli, e piazze, ispirate ai paesaggi e alla storia della lucania – a cura della Cooperativa Sociale La Mimosa – ore 10:00

14 e 15 12.19 Impasta: Kermesse Enogastronomica – Deguistazione e scoperta di prodotti ed eccellenze regionali – a cura della Pro Loco Potenza in collaborazione con l’Associazione Cuochi Potentini – Sala del Campanile – ore 18:00

dal 14.12. al 21.12.19 Handmade Potenza: Mostra fotografica, immagini uniche realizzate in grande formato con l’utilizzo di macchine fotografiche costruite dall’artista – a cura di Bruno Cerverizzo – Teatro F. Stabile Foyeur ore 17:00

15:12:19 Decoriamo il Natale: Esposizione e raccolta fondi di oggetti natalizi realizzati dai ragazzi con disturbo dello spettro autistico _ a cura dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA) – Spazi antistante la Parrocchia di S. Cecilia – ore 08:30

15:12:19 Christmas Smac “Anziani in Festa”: Spetacoli artistici e culturali con l’esibizione di un gruppo teatrale, di musicisti e cantanti dell’associazione, e di un gruppo di danze popolari del mezzogioreno – a cura dell’Associazione Culturale S.M.A.C. Angolo Cretaivo in collaborazione con l’Associazione Sinenrgie Lucane – Case di Riposo della Città – ore 16:00

16:12:19 #Potenzavisibile#VediMaratea e #VentiMaratea: La trilogia del Capodanno Rai, i tre volumi di Sergio Ragone, aspettando il quarto sulla Basilicata. Diabattito con Antonio Candela, Patrizia Guma, Francesco Cannizzaro, Gianfranco Blasi e l’Autore – a cura della Società Cooperativa Universosud – Palazzo della Cultura – ore 18:00

16:12:19 Nella Mia Città: Omaggio a Pino Mango – Spettacolo di racconti, immagini e musica – a cura dell’Associazione Culturale Idea Potenza – Teatro F. Stabile – ore 15:00

16:12:19 La Magia del Natale: Concerto dell’orchestra scolastica “I.C. di Tito” – esibizione di brani natalizi e non intervallati da letture inerenti il Natale – a cura dell’Associazione Culturale e di Promozione Sociale Zahara – Sala del Cortile – ore 15:00

18:12:19 Cerimonia di intitolazione della Biblioteca Scolastica Interattiva e digitale 3.: cerimonia di intitolazione della Biblioteca Scolastica alla Dirigente Prof.ssa Camilla M. Schiavo – Incontro dibattito sul concetto di Humanitas che vedrà protagonisti docenti universitari, responsabili di alcune associazioni ed enti culturali del territorio e gli studenti delle classi Quinte dell’Istituto a cura del Liceo Scientifico Statale G. Galilei – Aula Magna e Biblioteca del Liceo Scientifico “G: Galilei” di Potenza – ore 09:00

18:12:19 Danza in Festa: Kermesse coreografica – a cura del Centro Danza Maeva – Cine Teatro Due Torri – ore 19:30

19:12:19 Concerto di Natale: Concerto degli allievi della classi di strumento musicale della Scuola Media – a cura I.C. “Torraca Bonaventura” – Centro Sociale – ore 17:30

20:12:19 Cometa Festival: Concerto “La voce degli angeli”: Apulia Cello Ensamble, Giuseppe Quitadamo sopranista – a cura di Basilicata Circuito Musicale – Chiesa S. Michele – ore 20:00

20:12:19 Suoni nel Basento: Rassegna di musica e messaggi – a cura della Pro Loco Potenza – Sala del Campanile _ ore 19:00

20:12:19 Jazz con l’Africa: Concerto di beneficenza – Michele Brienza Quartet in concerto per Medici con l’Africa CUAMM a cura dell’Associazione Medici con l’Africa CUAMM – Teatro F. Stabile Ridotto – ore 20:30

23:12:19 Natale Yin-sieme: Concerto di Viole diretto dal M° Marco Misciagna – a cura dell’Associazione Yin-sieme – Teatro F. Stabile – ore 19:00

24:12:19 Apericentraci di Natale: Attività musicali e mostre d’arte svolte nelle varie attivita commerciali del Centro Storico – a cura dell’Associazione C’Entraci – ore 12:00

24.28 e 31.12.19 Cometa Festival: Concerto “Christmas in Love” – Matinèe in musica con i giovani talenti musicali lucani – a cura di Basilicata Circuito Musicale – Teatro F. Stabile Sala degli Specchi – ore 11:00

27 e 28.12.19 Visioni Verticali: Prima edizione della festa del cinema di Potenza – Cortometraggi e lungometraggi di registri emergenti e affermati talenti della scena nazionale e internazionale – a cura dell’Associazione Culturale Polimeri – Palazzo della Cultura – ore 18:00

27:12:19 Potenza Magica – Gran Galà della Magia: Spettacolo di arte della prestigiazione – a cura dell’Associazione I Giardini delle Illusioni – Cineteatro Don Bosco – ore 18:00

dal 27.12. al 29.12.19 Si Sta Come D’Inverno “Piccolo Borgo in Centro”: Percorso di degustazione di prodotti tipici, esposizione di artigianato e musica tradizionale – a cura dell’Associazione C’Entraci – L.go Duomo, Vicolo Sacerdoti Liberali, Vico Gerado Lapenna – ore 17:00

dal 27.12.19 al 01.01.20 Serata di Musica: Intrattenimento musicale a cura di London Bus International ltd – Piazzale della Regione – ore 09:00 – 24:00

28:12:19 Cometa Festival: Concerto “Ciaramelle e zampogne… la musica del Presepe” – Ensamble Diesis – Chiesa S. Michele – a cura di Basilicata Circuito Musicale – Chiesa S. Michele – ore 20:00

28:12:19 Concerto di Musica Sacra – La Missa Katharina di Jacob De Haan: esecuzione della Missa Katharina di Jacob De Haan per Solo, Coro polifonico e Orchestra di fiati – a cura di Associazione Banda Musicale Città di Potenza – Cattedrale di S. Gerardo – ore 19:30

28:12:19 Note Liriche Aspettando Capodanno: viaggio musicale…dalle arie d’opera italiane all’intimità della musica francese da camera, dalle note calde della musica spagnola alla felicità delle canzoni natalizie – Soparno Elena Kozina – Claps Pianista Gianni Stranio – a cura dell’Associazione Canto delle Arti – Museo Archeologico Provinciale di Potenza – ore 17:00

01:01:20 Cometa Festival: “Gran Concerto di Capodanno”: Concerto a cura di Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con Ateneo Musica Basilicata – Auditorium del Conservatorio G. Da Venosa – ore 19:00

3:01:20 A Natale…Stai con Noi: Serata di danza, musica e inclusione – a cura dell’AIAS Onlus Potenza – Teatro f. Stabile – ore 19:00

05:01:20 Motoraduno Nazionale FMI: Motoraduno nazionale valevole quale prima prova del trofeo turistico nazionale CONI-FEDERMOTO – a cura del Motoclub Lucania Motorcycle – Piazza G. Matteotti – ore 14:00

06:01:20 Motobefana 2020: Ritrovo in Piazza G. Matteotti per un giro turistico della Città (percorso: Parco Montereale, Via della Pineta, Piazza 18 Agosto – C.so Garibaldi – Viale Marconi – Via Verdi – Viale Dante – Via Vaccaro – Viale dell’Unicef – Via A. Vecchia – Via Di Giura – Via Lazio – Via Appia – Via Mazzini – Parco Montereale) – ore 9:00

06:01:20 Cometa Festival: “Concerto dell’Epifania” – Concerto a cura di Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con Ateneo Musica Basilicata – Auditorium del Conservatorio G. Da Venosa – ore 19:00

8:01:20 Danceland: Spettacolo di danza e cultura varia: musiche straordinarie, atmosfere fiabesche, costumi e luci accattivanti – a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Il Cigno – Teatro F. Stabile – ore 20:30

10:01:20 Poesia in Lirica: Concerto Lirico, da Rossini a Offenbach, da Mozart a Verdi, interpretato da giovani talenti lucani – a cura dell’Associazione Culturale S.M.A.C. Angolo Creativo – Teatro F. Stabile – ore19:00

15:01:20 Basilicata Futuro Europeo: Convegno: le tradizioni dell’artigianato e i prodotti agro alimentari tipici ore 17:30 Teatro F. Stabile Sala degli Specchi a seguire esibizione musicale con il gruppo “La Nuova ERA di Calvello”- a cura dell’Associazione Culturale “Turismo Basilicata” – Teatro F. Stabile – ore 21:00

15:01:20 Festival Corale Città di Potenza: Primo festival corale della Città di Potenza con la partecipazione di diversi cori provenienti da territorio regionale – a cura dell’Associazione Culturale Coro Polifonico Melos in collaborazione con l’Associazione dei cori della Basilicata (Abaco) – Sala del Cortile – ore 17:00.