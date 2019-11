Potenza, nuova Opel Corsa: oggi la presentazione ufficiale con prova gratuita, drink e musica! Ecco i dettagli dell’evento Casalmotor

Oggi sabato 30 Novembre a Potenza a partire dalle ore 16:30 ci sarà la presentazione ufficiale della nuova Opel Corsa presso la concessionaria Casalmotor con l’evento aperto a tutti “Party di Corsa!”.

Per dare il benvenuto alla nuova arrivata è previsto quindi un party con drink e musica presso la sede Casalmotor di Potenza in via dell’Edilizia 8.

Nel corso dell’evento sarà già possibile provare gratuitamente l’auto e scoprirne tutti i dettagli.

La nuova Opel Corsa unisce il piacere della guida quotidiana e tecnologie da grande auto ed è disponibile in versione:

benzina;

diesel;

100% elettrica.

L’aspetto sportivo della vettura è evidenziato dalla leggerezza del design e dalla bassa posizione di seduta del guidatore.

Notevoli sono i sistemi di sicurezza passiva e gli ingegneri Opel hanno regolato con grandissima attenzione il telaio e lo sterzo.

Convincenti sono gli avanzati sistemi di assistenza alla guida, gli innovativi sistemi di infotainment oltre l’eccellente rapporto prezzo-dotazioni.

Opel Corsa introduce infatti, per la prima volta in questo segmento, il fluido cambio automatico 8 marce.

Inoltre la versione più leggera della nuova generazione di Corsa riesce addirittura a scendere sotto la soglia dei 1.000 chilogrammi (escludendo il conducente, la cinque porte pesa solo 980 kg, a tutto vantaggio dei consumi).

L’auto appare quindi estremamente dinamica grazie a un design particolarmente sportivo, specialmente con la tinta bicolore.

La linea del tetto richiama quella di una coupé ed è più bassa di 48 mm rispetto a quella del modello precedente (senza che guidatore e passeggero anteriore avvertano alcuna diminuzione dell’altezza interna).

L’abbassamento del baricentro va a tutto vantaggio della maneggevolezza e delle caratteristiche dinamiche facendo diventare la vettura estremamente reattiva e agile.

Opel ha inoltre ottimizzato l’aerodinamica di Corsa presso il Research Institute of Automotive Engineering and Vehicle Engines nella galleria del vento dell’Università di Stoccarda.

Vengono inoltre offerte tecnologie e sistemi di assistenza alla guida che solitamente sono presenti su veicoli di segmenti superiori.

Tra di essi spiccano sicuramente i fari anteriori attivi IntelliLux LED® a matrice (che non abbagliano gli altri guidatori e che Opel mette a disposizione del grande pubblico per la prima volta nella categoria delle piccole).

Sistemi di assistenza alla guida (come il riconoscimento dei cartelli stradali o il cruise control adattivo con radar e il sistema di protezione della fiancata controllato da sensori) incrementano inoltre considerevolmente la sicurezza.

Tra gli altri sistemi disponibili ricordiamo l’allerta angolo cieco laterale, assistenza al parcheggio e mantenimento della corsia.

Guidatore e passeggeri di Opel Corsa sono inoltre sempre ben connessi e possono godere del migliore intrattenimento grazie al Multimedia Radio o il Multimedia Navi con schermo touch a colori.

Inoltre, in opzione, c’è anche il nuovo servizio telematico Opel Connect.

Il navigatore live con informazioni sul traffico in tempo reale e l’indicazione del prezzo dei carburanti, il collegamento con l’assistenza in caso di guasto e la chiamata di emergenza rendono quindi ogni viaggio ancora più rilassante per guidatore e passeggeri.

Ricordiamo che nel corso dell’evento sarà possibile provare gratuitamente l’auto e scoprirne tutti i dettagli.

L’appuntamento è quindi oggi Sabato 30 Novembre a partire dalle ore 16:30 con drink e musica presso la concessionaria Casalmotor di Potenza in Via dell’Edilizia 8.