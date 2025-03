Potenza: “Assurdo che i giovani diabetici non possano più essere visitati”. La dichiarazione

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Consigliere Regionale Piero Marrese:

“E’ inconcepibile l’emergenza che si è venuta a creare a danno dei ragazzi ed adolescenti lucani affetti da diabete Tipo 1, i quali sono rimasti senza diabetologo a seguito del pensionamento dello storico medico che operava nell’unico Centro Diabetologico Pediatrico Regionale presso l’ASP “Madre Teresa di Calcutta” di Potenza.

Le famiglie sono giustamente preoccupate per l’inopinata sospensione delle visite e per il mancato insediamento del nuovo diabetologo, che rischia di aggravare lo stato di salute dei giovani affetti da questa patologia cronica, che necessitano di costante attenzione sanitaria, in particolare per quanto attiene alla terapia, al monitoraggio della glicemia ed alla somministrazione dell’insulina.

L’Asp ed il Dipartimento Salute della Regione Basilicata non possono indugiare nel fornire una soluzione stabile a questa impellente problematica, reclutando immediatamente una idonea figura professionale in grado di garantire il servizio.

Il grido di dolore lanciato dall’Associazione dei Genitori di Giovani Diabetici della Basilicata non può cadere nel vuoto, chi ha il compito istituzionale di gestire la sanità nella nostra regione non solo deve adeguatamente raccoglierlo, ma si deve seriamente e concretamente adoperare per dotare il Centro Diabetologico Pediatrico Regionale di una duratura e strutturata équipe composta da un diabetologo, un dietista ed uno psicologo che seguano i giovanissimi utenti nello sviluppo delle varie fasi evolutive della loro delicata età.

Formulo l’auspicio che, in tempi rapidissimi, venga ripristinato un servizio essenziale per le vitali esigenze dei giovani diabetici lucani e per alleviare le preoccupazioni delle loro famiglie”.