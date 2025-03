Potenza, condizioni di disagio in questa palestra: “gravi infiltrazioni d’acqua e bagni in condizioni tutt’altro che ottimali”. La denuncia

“Restituire condizioni di dignità e sicurezza nella palestra Bramante di Potenza“.

Lo chiedono a gran voce i consiglieri comunali di minoranza Alfonso Nardella (Lega) e Vincenzo Aiello (Potenza Civica) che proseguono:

“Sono sempre di più gli utenti della palestra Bramante che denunciano condizioni di disagio all’interno del plesso sportivo comunale, sia per quanto riguarda i campi veri e propri, sia per quanto riguarda i servizi annessi.

Le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno riportato dolorosamente all’attenzione il problema delle gravi infiltrazioni d’acqua che interessano il campo di gioco.

L’acqua si infiltra dal tetto e raggiunge il parquet.

In tali condizioni è evidente il pericolo per gli utenti dell’impianto di cadere e farsi male”.

Nardella ed Aiello proseguono:

“L’acqua che cade sul campo non è l’unico problema denunciato dagli utenti della palestra di via Bramante: anche i bagni a servizio dell’impianto sportivo versano in condizioni tutt’altro che ottimali.

Nonostante le ripetute denunce degli utenti, nulla fino ad ora è stato fatto per porre riparo alla situazione.

Chiediamo quindi che l’amministrazione comunale intervenga al più presto per ripristinare le condizioni di vivibilità all’interno di questo impianto sportivo.

E’ una questione, oltre che di buon senso, di rispetto dei diritti dei cittadini utenti”.