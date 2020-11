Potenza, atti vandalici al Muro della gentilezza: “segni di inciviltà che fanno male”. I dettagli

Era Luglio 2020 e il Muro della gentilezza, dopo aver fatto tappa in altre città, veniva inaugurato presso la piscina comunale di Montereale a Potenza.

Si trattava di un’iniziativa di volontariato, in favore delle persone in difficoltà e più bisognose, la quale purtroppo non ha suscitato l’effetto sperato.

A distanza di mesi, infatti, la struttura è stata resa oggetto di atti vandalici.

E’ quanto denuncia Veltro Lucia Valeria, Presidente Associazione Culturale S.M.A.C. Angolo Creativo:

“Da sempre il mondo è diviso in due spicchi: le famiglie benestanti o con un reddito discreto da permettersi una vita agiata, e quelle più povere, le quali hanno difficoltà a trovare lavoro, a mangiare un pasto sano durante la giornata, ad avere abbastanza denaro per comprare e indossare un capo in più, che sia una giacca, un paio di pantaloni o di scarpe.

Purtroppo, anche Potenza, la nostra cara città, è spaccata in queste due tipologie di famiglia.

Per cui, noi delle associazioni SINERGIE LUCANE e SMAC ANGOLO CREATIVO, che da tempo creiamo una rete di collaborazioni, abbiamo pensato di aiutare queste famiglie in difficoltà.

Come? Abbiamo pensato e creato un progetto sociale: ‘Il muro della gentilezza’.

Si tratta di un muro, per l’appunto, dove abbiamo affisso alcuni attaccapanni.

In questo modo, le persone più generose hanno la possibilità di donare dei loro capi d’abbigliamento (che magari non hanno mai indossato), per tutte le persone bisognose che, in condizioni di indigenza, non possono recarsi in un negozio per acquistarli.

Si tratta di un vero progetto umanitario e sociale, che sta riscontrando molti effetti positivi da mesi.

Purtroppo, come tutte le cose, abbiamo riscontrato anche effetti negativi, ovvero la maleducazione e il non rispetto per le cose altrui.

Noi volontari, quotidianamente, cerchiamo di mettere ordine, di far sembrare “Il muro della gentilezza” un punto pulito e accogliente per tutti ma, puntualmente, troviamo segni di inciviltà che fanno male non solo a chi necessita di questi capi, ma soprattutto a noi che abbiamo impiegato tempo, idee, anima e cuore

in questo progetto.

Ecco cosa vorremmo queste persone sapessero: Ogni qualvolta che ci intralciate, con dispettucci di cattivissimo gusto, fate del male a noi che ci siamo messi a disposizione per l’intera comunità.

E chissà che un giorno non vi troviate dall’altra parte della catena alimentare!

Vedremo, chi avrà rispetto di voi”.

Ecco una foto.

