Potenza, auguri a nonna Maria della provincia per i suoi 103 anni!

Nuova ultracentenaria in provincia di Potenza.

Si tratta di D’ANDREA Maria, nata ad Avigliano (PZ) il 26/8/1922, ma residente a Filiano.

Vedova Santarsiero, ha festeggiato ben 103 anni, vissuti dedicandosi sempre alla famiglia, quella d’origine e quella acquisita.

Quest’ultima è composta da cinque figli, con rispettive nuore e generi, 9 nipoti e 7 pronipoti.

Attualmente è la persona più anziana del suo insostituibile Filiano, paese dove ha sempre vissuto dalla nascita.

Il suo suggerimento per quest’anno: “essere sempre pazienti e perdonare”.

A festeggiarla anche la sorella 93enne giunta da Campobasso.

Non ci resta che unirci a tutta la comunità in un coro di Auguri per nonna Maria.

Queste alcune foto dei festeggiamenti in famiglia.