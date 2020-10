Potenza, auto in fiamme in provincia! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza con il personale del distaccamento di Palazzo San Gervasio (PZ), sono intervenuti in data odierna alle ore 18.10 circa, in Via Caduti di Kabul a Palazzo S.G. per incendio autovettura.

Un passante ha notato le fiamme all’interno dell’autovettura parcheggiata e subito ha allertato la sala operativa del 115.

Inizialmente l’opera di spegnimento è stata effettuata da alcuni residenti che con secchi hanno buttato dell’acqua all’interno dell’autovettura (Jeep Compass).

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno ultimato l’opera di spegnimento e avviate le prime indagini per accertarne le cause.

Durante il sopralluogo è stata ritrovata una lattina con del liquido infiammabile.

Sul posto anche i Carabinieri.

Queste alcune foto.

