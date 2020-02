Potenza, bonus facciate: ecco come averne diritto

Il Comune di Potenza rende noto ai cittadini che:

“Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione dall’imposta lorda (“bonus facciate”), pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Per avere diritto al bonus facciate, pertanto, è necessario che ‘gli edifici siano ubicati nelle zone A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti’.

Ai sensi della Deliberazione di Consiglio comunale n. 119 del 26 maggio 2011, la corrispondenza tra le zone omogenee definite ai sensi del D.M. 1444/68 e le componenti territoriali del vigente Regolamento Urbanistico è la seguente:

Zona A: Tessuti del Centro Storico, Tessuti storici di impianto novecentesco;

Zona B: Tessuti a impianto unitario compatto, Tessuti a impianto unitario uniforme, Tessuti ad impianto incongruo, Tessuti ad impianto disomogeneo, Distretti Urbani di Trasformazione (DUT);

Zona C: Distretti Urbani assoggettati a Schede di dettaglio (DUS), Distretti Urbani assoggettati a Piano Attuativo (DUP), Previsioni previgenti riconfermate; Programmi o Piani Attuativi vigenti, Aree per Edilizia Residenziale Sociale;

Zona D: Tessuti a impianto prevalente Terziario-Commerciale, Tessuti prevalentemente Terziario Commerciale senza progetto unitario, Tessuti artigianali senza progetto unitario, Distretti Urbani di Trasformazione (DUT) dell’area del Gallitello e Via Appia, Area di Sviluppo Industriale (ASI);

Zona E: Territorio Esterno all’Ambito Urbano (Ambito Periurbano ed Extraurbano);