Potenza, brutto incidente in provincia! 118 sul posto

31 Agosto 2025

Scontro frontale tra due moto in Val d’Agri, nei pressi di Gallicchio.

Sul posto, fa sapere rainews, è intervenuto il personale del 118.

Ricoverati in ranimazione all’Ospedale San Carlo di Potenza i due centauri in condizioni gravi.