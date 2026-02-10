ULTIME NEWS

Potenza Calcio – Atalanta U23, finita poco fa la partita: questo il risultato

10 Febbraio 2026

È terminata la partita del Potenza Calcio contro l’Atalanta U23.

Il risultato ha visto le due squadre portare a casa un pareggio.

La gara, infatti, è terminta con un risultato di 2 -2.

Di seguito i detagli e la classifica.