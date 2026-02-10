Potenza Calcio – Atalanta U23, finita poco fa la partita: questo il risultato

È terminata la partita del Potenza Calcio contro l’Atalanta U23.
Il risultato ha visto le due squadre portare a casa un pareggio.
La gara, infatti, è terminta con un risultato di 2 -2.
Di seguito i detagli e la classifica.
A febbraio 2026 stanno aumentando in Italia le segnalazioni legate alla cosiddetta truffa della ballerina, un raggiro che circola su WhatsApp e che può portare…
Dopo mesi di rinvii, il Parlamento europeo ha votato i due emendamenti contenuti nella risoluzione sull’attività della Banca centrale europea che danno il via libera…
Grave incidente stradale in provincia di Potenza nel primo pomeriggio di oggi. L’impatto è avvenuto tra due auto in località Pantanelle, a Satriano di Lucania….
Disservizi a Potenza. Ecco la segnalzione giunta alla nostra Redazione, da parte di un cittadino: “Mia moglie è andata all’isola ecologica dell’Acta con nove litri…
Si è riunito oggi il Consiglio regionale della Basilicata, presieduto dalla vicepresidente Maddalena Fazzari. In apertura di seduta è intervenuto il consigliere Lacorazza (Pd), che…
Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà domani le isole maggiori e l’estremo Sud, con precipitazioni più frequenti ed intense sui versanti tirrenici, associate ad un…
Oltre 300 studenti hanno partecipato oggi a un’importante iniziativa di sensibilizzazione sui temi della sicurezza in rete, del bullismo e del cyberbullismo, promossa in occasione…
I “compro oro” stanno facendo affari con l’acquisto dell’oro, che ha raggiunto livelli record. Sono numerosi i cittadini che si disfano dei propri beni come…
Preparate gli ombrelli: pioggia in arrivo su Potenza? Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani 11 Febbario, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge,…
La Basilicata chiude il 2025 con risultati turistici che segnano un passaggio strutturale per l’intero sistema regionale, affermando l’anno come nuovo benchmark di riferimento per…
Riceviamo e pubblichiamo una nota della Segreteria regionale di Forza Italia Giovani Basilicata: “Oggi, 10 febbraio, Roberta Taddei, membro della Segreteria Nazionale di Forza Italia…
Questa mattina a Potenza è stato ricordato Giovanni Palatucci, l’ultimo Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Valore Civile, di cui il 10 febbraio ricorre l’anniversario…