Potenza Calcio: tutti pronti ad invadere il Viviani! Ecco i divieti proposti dalla Questura

La Questura di Potenza ha chiesto:

“Valutare l’opportunità di adottar,in occasione dell’incontro di calcio ‘POTENZA-CAVESE’ del 23 ottobre 2019, valevole per il Campionato Nazionale di Lega-Pro, girone C, con inizio alle ore 18,30, al fine di prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica’, il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, nonché il divieto di vendita e somministrazione di bevande o altro alimento in contenitori di vetro e/o altro materiale atto all’offesa, all’interno dello stadio ‘Viviani’ e presso gli esercizi ubicati nelle aree adiacenti allo stesso, lungo via Nazario Sauro, via Viviani e viale Marconi”.

La proposta è stata accolta dall’amministrazione comunale.

Di seguito il documento che contiene i divieti nel dettaglio.