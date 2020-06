Potenza: cane in un sacco per i rifiuti! Cittadini indignati

Chiuso in un sacco dell’immondizia, lasciato per strada come se fosse un rifiuto.

È la triste storia di un cane, rinvenuto senza vita da alcuni passanti nei pressi del capoluogo:

“Questo è ciò che succede a Potenza.

Via della Chimica.

Non ho più parole… Neanche più lacrime!

Avvertito già i vigili”.

Difficile rimanere inermi difronte a tanto orrore.

Questi alcuni commenti comparsi dopo la denuncia via social:

“Come si fa ad essere così malvagi?!

Bestie!

Stiamo rovinando questo pianeta con le nostre stesse mani”.

Non sono chiare le cause della morte.

Ogni indizio potrebbe essere utile per risalire al responsabile del gesto.

Chiunque avesse visto qualcosa può contattare le autorità competenti, affinché chi ha sbagliato paghi.a

