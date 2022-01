Potenza: caramelle al miele per i piccoli “supereroi” che hanno ricevuto il vaccino. Ecco l’iniziativa

Una comunità di persone sempre più vicina ai bisogni dei cittadini.

E’ Campagna Amica di Coldiretti Basilicata in missione speciale, nell’ambito dell’iniziativa “Missione speciale superpoteri”, presso l’hub vaccinale regionale di Potenza, allestito nella tensostruttura, per omaggiare di caramelle al miele i piccoli “supereroi” che hanno ricevuto il vaccino.

Grazie a “Potenza Città per le donne” è stata consegnata a tutti i piccoli eroi e alle piccole eroine una medaglia speciale e la dieta contenente i consigli per una sana e corretta alimentazione, che li sosterrà nella crescita per diventare ancora più forti.

Ha commentato il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani:

“Ancora una volta abbiamo voluto fare la nostra parte convinti che anche i piccoli gesti possano far felice i nostri bambini.

Assieme all’importante valore sociale rappresentato dai consigli per una corretta alimentazione”.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Garante per l’infanzia della Regione Basilicata, la Società italiana di pediatria Basilicata, l’Ufficio regionale della Consigliera regionale di Parità della Basilicata, Basilicata in Marcia per la Cultura (Manifesto D’Amore per un Mondo Migliore) l’Ordine degli assistenti sociali della Basilicata, Coldiretti Basilicata e il mercato coperto di Campagna Amica Potenza.a

