Potenza: Caruso tra “I Magnifici del Gelato” per la domenica del Dolce Abbraccio! Ecco l’iniziativa in tutta Italia

Splendida notizia per gli amanti del buon gelato.

Il gruppo di gelatieri artigiani “I Magnifici del Gelato” ha lanciato per la giornata di domani, domenica 21 giugno 2020, una speciale iniziativa dal nome che di per sè è già un meraviglioso invito: “Dolce Abbraccio”.

Un grande evento riportato dai migliori quotidiani nazionali quali La Repubblica, Libero, Il Tempo.

L’iniziativa è nata per ringraziare gli affezionati clienti che hanno sostenuto le gelaterie durante il difficile periodo del lockdown, dettato dall’emergenza Coronavirus, ma anche per promuovere il Gelato Artigianale Italiano e tutta la categoria dei Gelatieri Artigiani.

Tra questi, immancabile la partecipazione della Gelateria Caruso 1956.

Le bontà del maestro gelataio Pina Caruso, titolare della gelateria più conosciuta della città, nei mesi più difficili in cui le restrizioni non lasciavano “vivere”, non hanno abbandonato gli affezionati clienti.

Caruso infatti non ha mai spento le macchine da lavoro ed ha effettuato tantissime consegne a domicilio, regalando dolcezza ai tristi giorni di quarantena passati e sorrisi ai neo laureati (tramite la preparazione di splendide torte).

Il progetto “Dolce Abbraccio” vedrà i gelatieri partecipanti all’iniziativa offrire ai propri clienti un gelato dal gusto realizzato per l’occasione, come segno di ringraziamento, accoglienza e di buon inizio d’estate.

Un’iniziativa che rappresenta una linea di demarcazione tra ciò che di brutto abbiamo affrontato e ciò che di bello, con fiducia e speranza, ci auguriamo che la nuova stagione rappresenti.

Dopotutto il gelato artigianale è sempre perfetto per ogni occasione.

Caruso 1956 vi aspetta a Potenza (Via Unità d’Italia – Via Pretoria) e a Castelmezzano per un dolce abbraccio.

Facciamo i complimenti alla Gelateria Caruso per non essersi mai arresa in questo periodo difficilissimo, permettendo agli amanti del buon gusto di consumare prodotti buonissimi, accuratamente selezionati e realizzati con amore e attenzione grazie a una straordinaria esperienza di anni e anni maturata nel settore.

Questa la locandina dell’iniziativa.

