Potenza celebra l’amato San Gerardo nell’anniversario della morte: le foto

“San Gerardo La Porta protettore di Potenza precursore della “Chiesa in uscita” che oggi vuole Papa Francesco, perché uomo in cammino che si prese cura delle persone a lui affidate”.

Così l’arcivescovo Ligorio nel salutare mons. Gianni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza, che ha presieduto in cattedrale stasera a Potenza la concelebrazione in onore di San Gerardo, nel giorno della festività liturgica, che coincide con la data di morte nel 1119.

A San Gerardo mons. Ligorio ha affidato le speranze di quanti si battono per la pace.

Ha detto mons. Ligorio:

“Tacciano le armi in Ucraina e negli altri 120 paesi dove si combatte”.

La diocesi di Potenza fa sapere che:

“per invocare la pace ha organizzato insieme all’ Unitalsi un pellegrinaggio a Pompei per il 5 novembre, in comunione con tutta la Chiesa e con le tante piazze italiane dove lo stesso giorno si manifesterà perché in Ucraina parlino le diplomazie e tacciano le armi e venga allontanato lo spettro di un rischio nucleare”.

Queste alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)