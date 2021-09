Potenza, censimento della popolazione: rischio multe per chi non compila il questionario! Ecco modalità e scadenze

Il Comune di Potenza fa sapere:

“Dal 1° ottobre 2021 comincerà il Censimento della popolazione e delle abitazioni, realizzato dall’Istat con il supporto operativo del Comune di Potenza.

Le operazioni si concluderanno il 23 dicembre 2021.

Come nel 2018 e nel 2019, anche quest’anno il Censimento non coinvolgerà tutta la popolazione, ma soltanto un campione delle famiglie e interesserà solo alcune zone della città di Potenza.

Due le tipologie di famiglie coinvolte:

la prima potrà compilare il questionario on line;

la seconda sarà contattata a casa da un rilevatore comunale.

PRIMA TIPOLOGIA DI FAMIGLIE:

Famiglie, scelte casualmente, che hanno ricevuto o stanno per ricevere una comunicazione dell’Istat che invita a compilare il questionario on line, utilizzando le credenziali indicate.

Queste famiglie potranno completare in autonomia il questionario dal 4 ottobre 2021 al 13 dicembre 2021.

Dall’8 novembre, le famiglie che non avranno risposto saranno sollecitate dall’Istat, contattate dal Comune o riceveranno la visita di un rilevatore comunale per compilare il questionario.

Le famiglie potranno anche telefonare o recarsi presso i Centri comunali di Rilevazione per avere informazioni e per essere supportate gratuitamente nella compilazione del questionario.

SECONDA TIPOLOGIA DI FAMIGLIE:

Famiglie informate dell’avvio della rilevazione attraverso una lettera non nominativa e una locandina affissa nell’androne del condominio o dell’abitazione.

Uno o due rilevatori del Comune di Potenza, dal 1° al 13 ottobre, verificheranno la situazione sul territorio campionato, lasciando comunicazioni, non nominative, nelle cassette postali e una locandina in tutti i condomini e le abitazioni ricadenti nella zona interessata dal Censimento, comunicazioni nelle quali saranno indicati il nome e cognome del rilevatore e il telefono personale dello stesso.

Dal 14 ottobre al 18 novembre, queste medesime famiglie saranno contattate dal rilevatore che illustrerà le diverse modalità di compilazione del questionario ed eventualmente procederà al momento, o in un successivo appuntamento, a intervistare i componenti della famiglia.

Le famiglie hanno la possibilità in ogni caso di telefonare o recarsi nei Centri comunali di Rilevazione per avere informazioni, fissare un appuntamento con il rilevatore, chiedere informazioni relative all’identità dei rilevatori, e procedere alla compilazione del questionario.

I Centri comunali di Rilevazione del Comune di Potenza sono 3 e, dal 1° ottobre 2021, osserveranno i seguenti orari di apertura:

PALAZZO DI CITTA’ – PIAZZA MATTEOTTI – PRIMO PIANO (TEL. 0971415079 – 415011)

-DAL LUNEDI’ AL VENERDI’: DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 – DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17:30.

-SABATO E DOMENICA: CHIUSO.

PALAZZO DEL CONSIGLIO – PIAZZA MATTEOTTI (TEL. 0971415066)

-LUNEDI’: DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00.

-MARTEDI’: CHIUSO.

-MERCOLEDI’: DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00.

-GIOVEDI’: CHIUSO.

-VENERDI’: DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00.

-SABATO E DOMENICA: CHIUSO.

MUNICIPIO SEZIONE S. MARIA – PIAZZA EUROPA (TEL. 0971415877)

-LUNEDI’: DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00.

-MARTEDI’: CHIUSO

-MERCOLEDI’: DALLE ORE 16 ALLE ORE 18

-GIOVEDI’: CHIUSO

-VENERDI’: DALLE ORE 16 ALLE ORE 18

SABATO E DOMENICA: CHIUSO

Le famiglie possono anche contattare il Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 1° ottobre 2021 al 23 dicembre 2021 tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

La cittadinanza è invitata a collaborare con l’Istat e con i rilevatori comunali, attraverso la compilazione del questionario del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, ricordando che, per questa indagine, è previsto l’obbligo di risposta e la mancata o parziale compilazione del questionario, non giustificata da cause non attribuibili ai non rispondenti, comporta una sanzione pecuniaria“.

