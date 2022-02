Potenza, chiusura scale mobili: ecco le ultime notizie

“Nelle prime ore di oggi pomeriggio abbiamo appreso della chiusura delle scale Mobili Santa Lucia, facenti parte del Servizio Urbano di Potenza”.

E’ quanto dichiara il Segretario Generale della FIT-CISL di Basilicata, Colucci Sebastiano che prosegue:

“Le Scale Mobili Santa Lucia, sono fulcro e parte indispensabile del intero sistema di Trasporto Urbano della Città Capoluogo, sono le più lunghe in Europa, e collegano due rioni con un elevata intensità Abitativa al centro Storico, oltre ad avere un parcheggio gratuito, che agevola il commercio nel centro storico.

La notizia della sua chiusura, che per non creare inutile allarmismo, va detto è momentanea, servirà a ripristinare la regolare funzionalità dell’impianto di video sorveglianza, cosi da renderle sicure per gli utenti.

Prontamente questa Segreteria ha avviato un confronto con il Sindaco di Potenza Mario Guarente, che ha messo in moto la macchina Amministrativa cosi da poter intervenire celermente sulla manutenzione straordinaria dell’impianto e renderlo nuovamente fruibile nelle prossime 48 ore.

Mi dispiace, da Sindacalista, ma soprattutto da addetto alle Scale Mobili che si sia avviata una gogna politica, che non mira alla risoluzione definitiva del problema, ma che contrariamente, crea dissapore e preoccupazione nei dipendenti, che in un momento storico come questo, e senza aver ancora preso lo stipendio, vanno tutelati, e difesi, con azioni silenziose e costruttive.

Come FIT-CISL di Basilicata, daremo tutto il supporto necessario e fattivo, per il ripristino della funzionalità delle Scale Mobili Santa Lucia, e saremo promotori di proposte già elaborate per migliorare il Trasporto Pubblico della Città di Potenza”.

In merito, una nota del Comune di Potenza ha fatto sapere:

“A causa di improrogabili lavori di manutenzione straordinaria, riguardanti l’impianto di videosorveglianza e degli impianti tecnici a servizio delle rampe, si è resa necessaria la chiusura temporanea delle scale mobili ‘Santa Lucia’.

Al termine degli interventi previsti la struttura sarà riaperta”.

