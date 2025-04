Potenza, coltivare diritti e raccogliere futuro: la voce dei pensionati Coldiretti a questo consiglio provinciale. I dettagli

Si è riunito a Potenza, in seduta congiunta, il consiglio dei Pensionati di Coldiretti delle province lucane, alla presenza di numerosi membri, uniti dalla volontà di discutere tematiche di rilevante importanza per il mondo agricolo e per il benessere dei pensionati coltivatori diretti.

Tra i partecipanti all’incontro:

il presidente regionale della Coldiretti, Antonio Pessolani,

il direttore regionale Prisco Sorbo,

il presidente regionale dei Pensionati Nino Gorgoglione,

il presidente provinciale dell’associazione Domenico Cappiello,

il presidente Coldiretti Matera, Pietro Bitonti,

i segretari Apollonia Lopez e Domenico Martemucci.

Nel corso della riunione, il presidente regionale dell’organizzazione agricola, Pessolani, ha relazionato sull’ultima mobilitazione nazionale che si è svolta a Parma presso la sede dell’EFSA, dove circa 20.000 agricoltori provenienti da tutta Italia sono scesi in strada per difendere e tutelare i principi di trasparenza nella qualità e sicurezza alimentare contro il cibo sintetico.

Sono stati affrontati dal presidente regionale dei Pensionati Nino Gorgoglione, anche altri argomenti, tra cui:

le nuove opportunità di sostegno per i pensionati agricoli,

le politiche sociali regionali e nazionali,

le iniziative per promuovere la sostenibilità e l’innovazione nel settore.

È stata anche un’occasione per condividere esperienze e buone pratiche tra i partecipanti, rafforzando così il senso di comunità e collaborazione.

La segretaria dell’associazione, Lopez, ha introdotto temi di carattere previdenziale e sociale di grande utilità per il settore dei pensionati del mondo agricolo, mettendo in luce l’importanza di garantire diritti e servizi adeguati per i pensionati, contribuendo così al loro benessere e alla loro qualità della vita.

Il consiglio ha, infine, ribadito l’importanza di continuare a lavorare insieme per garantire un futuro migliore per i pensionati agricoli, promuovendo il dialogo con le istituzioni e sostenendo le esigenze dei nostri associati.