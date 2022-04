Potenza concede in uso i locali di Via Nitti a questa associazione “che dà tanto alla nostra comunità”. I dettagli

Siglato nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, il contratto attraverso il quale il Comune del capoluogo concede in uso all’Avis di Potenza i locali che ospitavano gli uffici comunali di via Nitti.

Presenti:

il Sindaco di Potenza, Mario Guarente;

l’assessore al Patrimonio, Gianmarco Blasi;

il dirigente dell’Unità di Direzione ‘Bilancio e Partecipate’, Vito Di Lascio;

per l’Avis di Potenza, il presidente Anthony Clamenti; il vicepresidente vicario, Natale Picone e il vicepresidente Domenico Grippa;

per l’Avis nazionale il segretario generale, Rocco Monetta.

Per il Sindaco si tratta di:

“Un atto importante nei confronti di un’associazione che dà tanto alla nostra comunità e alla quale la città di Potenza attesta la propria riconoscenza.

L’atto del donare, in particolare per i donatori di sangue, nella sua gratuità e nella volontà di aiutare il prossimo, rappresenta uno dei momenti più qualificanti per una comunità.

La cultura di essere accanto a chi si trova nel bisogno è qualcosa che prima ancora di manifestarsi si vive, e Potenza e l’Avis ne danno prova quotidianamente”.

Così l’assessore Blasi:

“Ringrazio gli uffici che collaborano con il dirigente Vito Di Lascio, Giuseppe Santoro e quanti hanno predisposto gli atti necessari che ci hanno consentito di procedere concretamente alla realizzazione del provvedimento di assegnazione”.

Clementi ha evidenziato:

“Un percorso durato due anni e mezzo che ha dimostrato una costante attenzione dell’Amministrazione nei confronti di un’associazione che si occupa di vita e non si è mai fermata, neanche durante l’ultimo periodo di lockdown”.

