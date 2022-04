Potenza, sport e solidarietà: arrivano in dono nuove attrezzature per i piccoli studenti di questa scuola. I dettagli

Continua la mission del Comitato Organizzatore + Sport per diffondere la pratica sportiva ed i valori ad essa collegata attraverso donazioni di attrezzature o promozioni di eventi ed iniziative.

La prima donazione del 2022 è stata per l’Istituto comprensivo L. Milani di Potenza.

Attrezzature essenziali per l’attività motoria dei bambini; del resto è proprio dai più piccoli che deve nascere la voglia e la passione per lo sport, tanti valori per le nuove generazioni che possono sicuramente rendere migliore la futura società.

Ecco una foto.

