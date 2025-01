Potenza, confermata la neve nel fine settimana? Ecco le ultime previsioni

Sempre più probabili le nevicate per il fine settimana.

Correnti via via più fredde stanno raggiungendo la Regione, determinando tempo instabile con fenomeni sparsi e, appunto, anche nevosi.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, nei prossimi giorni, a Potenza si prevedono cieli molto nuvolosi e coperti con piogge e rovesci a partire dalla giornata di domani, Sabato 11 Gennaio.

Come si nota dalle anticipazioni, da Domenica 12 Gennaio e Lunedì 13 Gennaio, assisteremo ad un crollo delle temperature che porteranno il fine settimana e l’inizio della prossima a -2° e 0°.

In queste giornate non si esclude la presenza di nevicate diffuse, anche abbondanti.

In attesa di ulteriori aggiornamenti e conferme, ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni con in dettaglio la giornata di Domenica.