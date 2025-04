Potenza, convocato il Consiglio comunale. Ecco l’ordine del giorno

, in seduta di seconda convocazione, nell’Aula Consiliare di via Nazario Sauro,2025, alle ore 17:00, per la discussione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente (art.69 del Regolamento del Consiglio comunale).

Mozione presentata dal consigliere Vigilante ed altri su “Regolarizzazione del patrimonio viario del Comune di Potenza” (Avvio della procedura per la cessione volontaria e gratuita di terreni da accorpare al Demanio Stradale del Comune di Potenza).

Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi resi dalla Polizia Locale per conto terzi – Approvazione.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, connessa alla Sentenza esecutiva n.185/2024 (RG. 572/2020) del Tribunale Civile di Potenza in favore della s.n.c. DM ELETTROMECCANICA – Importo: €1.862,56.

“Sostegno dell’Amministrazione comunale di Potenza alla candidatura a patrimonio mondiale dell’UNESCO de I CAMMINI AL SACRO MONTE DI VIGGIANO”.

Modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC).

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n°108/2025 per l’importo di € 717,60.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n°758/2024 – R.G. n.1592/2021 per l’importo di € 1.716,36.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n°924/2024 – R.G. n.780/2023 per l’importo di € 1.263,56.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n°723/2024 – R.G. n.656/2023 per l’importo di € 7.046,50.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n°259/2025 del 19/3/2025 per l’importo di € 3.363,24.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n°841/2024 del 20/11/2024 per l’importo di € 4.561,56.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del T.A.R. per la Basilicata (Sezione Prima) n°682/2023 omissis/Comune di Potenza, per l’importo complessivo di € 3.568,24.