Ruoti: complimenti a Giulia, Orlando e Luciano per i traguardi raggiunti grazie all’impegno e l’amore per lo sport! I dettagli

L’amministrazione comunale di Ruoti esprime il proprio orgoglio e le più sentite congratulazioni a Giulia Salinardi, Orlando Festa e Luciano Florio per i recenti traguardi raggiunti, frutto di impegno, passione e amore per lo sport.

Tre storie diverse, ma unite da un unico filo conduttore: la dedizione, il talento e l’entusiasmo.

Tre figure che, con il loro impegno, si distinguono nel panorama sportivo regionale e nazionale.

Un grandissimo applauso a Giulia Salinardi, giovane talento di Ruoti e orgoglio della società Giu.Ne.Gia di Potenza, che ha brillato nella fase interregionale del Campionato Federale di Ginnastica Artistica Allieve Gold, svoltasi il 25 aprile a Monopoli.

Giulia, unica atleta in gara a rappresentare la Basilicata, ha conquistato il podio con una prestazione impeccabile, guadagnandosi l’accesso diretto alle Finali Nazionali di Civitavecchia.

Un risultato che testimonia non solo le sue doti atletiche, ma anche una straordinaria determinazione.

Congratulazioni anche a Orlando Festa, appena nominato Referente Regionale per l’Avviamento allo Sport Paralimpico dal Comitato Italiano Paralimpico – Basilicata.

Un riconoscimento meritatissimo per l’impegno e la passione con cui promuove da anni lo sport accessibile a tutti.

Orlando è una figura di riferimento nel mondo paralimpico lucano, presente in modo attivo e costruttivo in tutta la regione.

Sempre vicino anche alla comunità ruotese, ha partecipato a tutte le edizioni della manifestazione “Ruoti in Sport” con l’associazione ASCD Santa Maria Volley, contribuendo a diffondere i valori della partecipazione e dell’inclusione attraverso lo sport.

E grande notizia anche per Luciano Florio, di origini ruotesi, nominato Vicepresidente del CIP Basilicata.

Un incarico prestigioso che premia il suo lungo e coerente impegno nella promozione dello sport inclusivo e dei valori del paralimpismo.

La sua nomina testimonia l’importanza del lavoro svolto sul territorio e rafforza il ruolo della Basilicata nel panorama paralimpico nazionale.

Con la sua esperienza e la sua sensibilità, Florio rappresenta una risorsa fondamentale per costruire una società sempre più equa, in cui lo sport sia davvero per tutti.

“Siamo profondamente orgogliosi di Giulia, Orlando e Luciano”.

Afferma il sindaco Avv. Franco Gentilesca. “Ognuno di loro, con percorsi diversi, dimostra quanto la passione e la determinazione possano portare lontano e quanto lo sport possa essere strumento di crescita personale e sociale.

Questi traguardi ci spronano a continuare a investire nei giovani e nei valori dell’inclusione.”

Ecco alcune foto.