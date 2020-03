Potenza, Coronavirus: “controllare gli accessi al San Carlo e fare in modo che le visite dei parenti siano vietate per tutto questo periodo in tutti i Presidi”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del sindacato UIL FPL Basilicata:

“Negli ultimi giorni, sia il Dipartimento della Sanità della Regione Basilicata, insieme alla task force dell’AOR San Carlo hanno adottato tutte le linee guide per far fronte all’emergenza COVID-19.

In tali linee guida è prevista la chiusura degli ambulatori con conseguente utilizzo del personale infermieristico per eventuale emergenza da COVID 19.

La UIL FPL, date le molteplici segnalazioni ricevute dai lavoratori, chiede che vengano controllati gli accessi dell’AOR San Carlo alle UU.OO di Degenza e fare in modo che le visite dei parenti siano vietate per tutto questo periodo in tutti i Presidi del San Carlo.

A parere della scrivente tra l’altro potranno essere favorite le video-chiamate che ciascun utente potrà effettuare con il proprio smartphone.

Tale disposizione è fondamentale a tutela degli operatori, ma soprattutto per l’ammalato bisognevole di cure e per evitare a pieno i contagi da COVID 19.

Così come prevedono protocolli siglati, inoltre, sarebbe utile predisporre un ingresso in entrata ed un altro in uscita per il personale dell’Azienda con rilevazione della temperatura corporea, misure adottate già in alcuni ospedali del Nord proprio a tutela degli utenti e dei lavoratori.

La scrivente chiede che, nell’ipotesi in cui il personale dell’Azienda San Carlo venisse contagiato da COVID 19, gli venga messa a disposizione da parte dell’Azienda una stanza o un luogo affinché stia lontano dai propri congiunti parenti così da evitare eventuali contagi.

Infine, chiede, che vengano accelerate le procedure di approvvigionamento dei presidi DPI mascherine e tutto il materiale a protezione dei lavoratori, così come da Delibera 2020/0312 del 13/03/2020″.