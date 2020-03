Potenza, Coronavirus: ecco le indicazioni per le attività commerciali, di servizi e di intrattenimento

Il Comune di Potenza comunica:

“Si invitano i titolari delle attività commerciali, di servizi e di intrattenimento di Potenza ad attenersi alle disposizioni indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19).

In particolare si chiede di porre in essere tutti quei comportamenti tesi al rispetto della distanza di almeno un metro tra gli avventori e degli avventori stessi con gli esercenti e i commessi, evitare manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura che comportino affollamento di persone, contingentare il numero di persone in ingresso e regolamentare accessi e uscite dagli esercizi commerciali, in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento.

Il Sindaco ringrazia anticipatamente per la collaborazione che si vorrà offrire e chiede di adottare le predette misure, previste per il momento fino al 15 marzo 2020″.