Potenza/Denver: Comune e associazioni lucane nel gemellaggio. Ecco i dettagli

Sono stati tre giorni intensi quelli della tappa in transito verso Denver.

Dapprima la visita al Consolato Generale d’Italia con il Console aggiunto Cesare Bellier per parlare di turismo, cultura, scambi e progettualità nuove nella logica della città che cerca di costruire una nuova dimensione di rete diplomatica e poi la due giorni dedicata a conoscere l’Associazione San Rocco Potenza New York City.

La tappa è stata resa possibile per i contatti avviati dal Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo di Luigi Scaglione e da Denver Sister Cities International con Stephen La Rocca con l’obiettivo di rendere omaggio dopo 136 anni dalla sua nascita ad un’Associazione voluta e creata dai potentini a metà dell’800, dopo aver assorbito altre realtà come per esempio quella di Comune di Ruoti.

Il Sindaco di Comune di Potenza Vincenzo Telesca ha così reso omaggio e approfondito oltre misura il legame con chi nel segno della nostalgia un tempo e oggi di nuove sfide nel turismo delle radici cerca di tenere vivo un filo che rischia di spezzarsi definitivamente come denunciato anche dal Presidente della Federazione dei Lucani in America, Joe Rinaldi:

“Negli ultimi anni, il dialogo istituzionale tra la Commissione Regionale dei Lucani nel Mondo (CRLM) e le associazioni e federazioni iscritte negli USA è stato limitato e poco strutturato.

Questa mancanza di scambio diretto ha reso più difficile mantenere una visione aggiornata e realistica della composizione e delle necessità della comunità lucana oltreoceano”.

Ecco perché entriamo in gioco noi a colmare questo vuoto e strutturare azioni di lunga durata che avranno appunto un secondo approdo a Denver nei prossimi giorni, lì dove gli studenti potentini sono già operativi dal 10 Agosto.

E le risposte positive oltre ai consensi diffusi, non mancano.

A dare man forte oggi, la vice Sindaco Federica D’Andrea, i consiglieri comunali di Potenza Massimiliano Di Noia e Carmine Pace, l’onorevole Christian Di Sanzo e il Consigliere Provinciale Filippo Sinisgalli, il dirigente comunale Vito Di Lascio, oltre al presidente di Associazione Lucana a NYC Domenico Pinto e due famiglie che hanno i loro figli a Denver e hanno deciso di seguire l’intero progetto.

Guida spirituale il caro don Luigi Portarulo, parroco della Cattedrale di Saint Patrick e lucano doc.

Simpatica la presenza casuale di due giovani studenti di Roccanova in vacanza negli USA e l’aver ritrovato il senso del Paese che si riconosce nei simboli, anche religiosi, come la statua di San Rocco di Montpellier e della cara Francesca Acierno.

Potenza/Denver realizzata esclusivamente dalla correlazione tra Centro Studi e Comune, e con la collaborazione di Regione Basilicata , Apt Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata, Gruppo Banca Monte Pruno, è attivo e il successo dei giorni scorsi è un buon viatico .