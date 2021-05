Potenza: docente positivo in questa scuola della provincia. Ecco il provvedimento del Sindaco

Alta l’attenzione, a seguito delle ultime positività al Coronavirus riscontrate, in provincia di Potenza.

Il Sindaco di Muro Lucano (PZ), Giovanni Setaro, dichiara:

“Buongiorno,

negli ultimi giorni abbiamo registrato la positività di n. 2 concittadini al COVID-19 e nella giornata di oggi n. 3 guariti per un totale di n. 28 persone contagiate nel nostro comune.

Questa mattina, purtroppo abbiamo ricevuto la triste notizia di un altro decesso legato al COVID-19, ci stringiamo al dolore della famiglia.

Vista la positività di un docente, per due classi dell’Istituto Comprensivo J. Stella sarà sospesa l’attività didattica in presenza e saranno messi in atto i protocolli di tracciamento da parte della Scuola.

Chiedo a tutti i genitori dei bambini frequentanti le classi interessate, la massima collaborazione nel far osservare ai propri figli la quarantena fiduciaria”.

Seguiranno aggiornamenti.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)