Potenza: questi 6 Comuni della provincia sono pronti ad attrarre turisti e camminatori! Ecco in che modo

Regione e Comuni a lavoro per consentire alla nostra terra di mettere splendidamente in mostra la propria bellezza.

Così il Sindaco di Irsina (MT), Nicola Massimo Morea:

“Quest’oggi incontro sulla Via Francigena-itinerario bradanico.

L’incontro, che ha visto la presenza della Dott.ssa Minardi e dei Comuni di Matera, Acerenza (PZ), Forenza (PZ), Genzano (PZ), Irsina (MT), Melfi (PZ) e Rionero (PZ), è stato utile per definire la strategia da porre in essere per far si che la Via Francigena possa diventare un fattore di crescita territoriale.

La Basilicata deve farsi trovare pronta, anche in vista di una splendida iniziativa europea prevista per ottobre.

I Comuni devono creare un sistema di accoglienza che possa spingere migliaia di persone ad attraversare la nostra terra.

Il lavoro è tanto ma dobbiamo farci trovare pronti per attrarre turisti e camminatori.

La sinergia tra Regione e Comuni può e deve consentire alla nostra terra di mettere splendidamente in mostra la propria bellezza”.

