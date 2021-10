Potenza: dopo anni, aggiudicati i lavori di riqualificazione della Torre Guevara! Ecco le ultime notizie

La Provincia di Potenza si conferma protagonista nelle azioni di rinascita delle aree di sua proprietà garantendone la piena fruizione comune e sempre più La Casa dei 100 Comuni.

Sono stati definitivamente aggiudicati i lavori di riqualificazione della Torre Guevara a Potenza, all’associazione temporanea d’imprese PFG SRL – Edil Costruzioni snc di Tolve Pasquale & C., con sede legale in Viggiano per il prezzo netto di € 575.104,77, oltre 26.632,03 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso, il tutto per un importo contrattuale di € 601.736,80.

Le offerte pervenute erano 7.

L’iter procedurale per l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area Torre Guevara di Potenza attesa da anni e giunta quindi alla definizione di un intervento, ha rilevato nel darne notizia il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino:

“che cambierà sostanzialmente lo sky line della città capoluogo e che di fatto segna una svolta nella fruizione degli spazi condivisi per l’intera comunità cittadina e non solo.

E nonostante la complessità dell’intervento e delle procedure da rispettare, hanno visto l’Ufficio Edilizia e Patrimonio diretto dall’ing. Enrico Spera, in prima linea nella complessa attuazione di un indirizzo programmatico e politico su cui abbiamo scommesso.

L’abbiamo immaginata come area di servizio e di ampia fruizione, con il suo progetto ed il suo disegno di realizzazione di strutture agili e leggere in grado di ospitare iniziative, ma soprattutto garantendo una visione della Torre e del suo affaccio con l’abbattimento del fatiscente ex istituto scolastico.

Fatto ancor più rilevante è la volontà precipua dell’Amministrazione Provinciale, di legare la rinascita di quel luogo alla antica fruizione dei servizi ospedalieri atteso che in passato in quel luogo fu eretta la sede dell’Ospedale San Carlo”.

Il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’area della Torre “Guevara” di Potenza, è di importo complessivo pari a € 1.200.000,00.

Di seguito il progetto di riqualificazione.

