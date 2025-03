Potenza: eletto il nuovo segretario cittadino di Forza Italia. I dettagli

Con grande partecipazione ed entusiasmo, è stato acclamato nella giornata di ieri, 28 marzo, il Consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno nuovo Segretario Cittadino di Forza Italia.

L’acclamazione, svoltasi presso il Grande Albergo, segna un importante passo per il rafforzamento dell’azione politica locale e la crescita del territorio.

Nel suo discorso di insediamento, Fernando Picerno ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha sottolineato l’importanza di un’azione politica basata sulla vicinanza ai cittadini, sulla valorizzazione delle risorse locali e sullo sviluppo di progetti concreti per il futuro di Potenza.

Picerno ha puntualizzato con orgoglio politico la circostanza che Forza Italia, nelle scorse elezioni, è stato il primo partito nella città di Potenza con un 13,11% di preferenze, pari a circa 5.000 elettori.

Ha dichiarato Picerno:

“È un onore assumere questo incarico e mettermi al servizio della nostra comunità.

Lavoreremo in squadra con l’intero Direttivo, con i referenti istituzionali del Comune, in sinergia con le forze politiche del governo regionale di centrodestra, di cui io faccio parte in qualità di Consigliere.

Sempre con determinazione, per dare voce alle esigenze dei cittadini, promuovendo un programma basato su ascolto, partecipazione e azione concreta”.

Picerno ha poi sottolineato che gli obbiettivi principali che intende portare avanti a beneficio della città di Potenza sono, tra gli altri: Riqualificazione del Centro Storico; Valorizzazione della Facoltà di Medicina con l’istituzione di un polo universitario; Creazione di una città con servizi eccellenti; Potenziamento dei trasporti; Riconversione e valorizzazione delle aree dismesse; Lotta all’abusivismo edilizio. Inoltre, ancora tanti altri interventi finalizzati a conferire livelli qualitativi consoni a una città capoluogo che si rispetti.

All’evento erano presenti numerosi sostenitori e rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e membri del Direttivo cittadino, che hanno espresso pieno sostegno al nuovo Segretario.

Con questa elezione, Forza Italia, conferma il proprio impegno per una politica radicata nel territorio e orientata al bene comune.

E’ quanto riporta la nota stampa del Consigliere regionale di FI.