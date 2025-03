Tito celebra la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. L’evento in programma

Il 6 aprile 2025 celebriamo la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace con un grande evento dedicato ai valori olimpici, all’inclusione e alla comunità sportiva locale.

In relazione a questo appuntamento fa sapere il Comune di Tito alla comunità:

“Un evento significativo che vedrà l’adesione ufficiale al programma “Italia dei Giochi”, promosso da Fondazione Milano Cortina in collaborazione con CONI e CIP, e la presentazione del dossier di candidatura di Tito a Comune Europeo dello Sport 2027.

Il 6 Aprile 2025 al Centro per la Creatività Cecilia sarà quindi un’occasione per affermare il valore dello sport come strumento di crescita e coesione sociale.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma dettagliato dell’evento“.