Potenza: “Fare la differenziata, un percorso a ostacoli”. La denuncia

Disservizi a Potenza.

Ecco la segnalzione giunta alla nostra Redazione, da parte di un cittadino:

“Mia moglie è andata all’isola ecologica dell’Acta con nove litri di olio esausto, convinta di fare il suo dovere di cittadina.

Invece si è trovata davanti a un muro: l’operatore non ha mosso un dito, rifiutandosi di aiutarla a versare l’olio e guardandola mentre, con non poca fatica, cercava di non rovesciare tutto.

Risultato? Oltre al danno la beffa: si è macchiata irrimediabilmente il cappotto perché il contenitore era troppo alto per lei.

Mi chiedo se sia questo il modo di trattare chi ancora si sforza di rispettare l’ambiente.

Se fare la differenziata deve diventare un percorso a ostacoli e un danno economico, non ci si lamenti poi se la gente perde la pazienza.

Più che operatori, servirebbe un po’ di educazione e spirito di servizio”.

È successo anche a voi?