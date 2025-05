Potenza fiorisce in vista delle festività patronali! Ecco la colorata iniziativa

“Tre giornie alla prossima estate, questo il commento del presidente della Pro Loco di Potenza, Giovanni De Marco, all’iniziativa ‘Città in fiore’, la mostra-mercato della floricultura, in piazza Matteotti, che ha organizzato insieme al Comune di Potenza, nell’ambito del Maggio Potentino.

“Una manifestazione giunta all’undicesima edizione, – prosegue De Marco – che ha saputo arricchirsi e impreziosirsi col tempo, fino a diventare un vero e proprio giardino capace di regalare colori, profumi, gioia alle migliaia di visitatori che ogni anno affollano i suoi stand.

Ringrazio il sindaco Vincenzo Telesca, l’assessore alla Cultura Roberto Falotico che da sempre accompagna la Pro Loco di Potenza nel comune sforzo di offrire occasioni di socialità e benessere alla comunità cittadina e, con lui, quanti hanno reso possibile l’edizione 2025 di ‘Città in fiore’.

Cominceremo venerdì 16 maggio alle ore 10 con l’inaugurazione, a cui parteciperanno gli alunni dell’Istituto comprensivo ‘Torraca – La Vista’ che, nell’occasione parteciperanno a un laboratorio attraverso il quale impareranno l’arte del seminare i fiori.

Dopo lo spettacolo di Magic Man Show, sono previsti laboratori di giardinaggio a cura degli espositori.

Nel pomeriggio alle 17,30 il laboratorio ‘La primavera sul balcone’ e alle 20 lo show cooking ‘I fiori in cucina’ nello spazio ‘Antica Caffetteria’, a cura del Dipartimento solidarietà ed emergenza della Federazione italiana Cuochi Basilicata, durante il quale gli chef Rocco Giuseppe Furone e Giuseppe Sciaraffa elaboreranno un risotto ai gamberi con fragole del metapontino e fiori eduli.

Sabato 17 maggio, già alle 9,30 gli stand saranno aperti e alle 10, nella Sala ‘Tonino Larocca’ del Palazzo della Cultura, previsto il convegno: La terra: dalla tradizione all’innovazione – micro-ortaggi e fiori eduli… Il futuro che riconosce il passato. Si proseguirà con i laboratori di giardinaggio, in piazza Matteotti alle 11.

Laboratori anche nel pomeriggio alle 17,30, seconda parte di ‘La primavera sul balcone’.

In serata, alle 18,30, ancora nel Palazzo della Cultura, ‘Insieme’: il ricordo di Antonio Barbalinardo, presidente della Pro Loco, Antonietta Priore fiorista e Vincenzo Piro, chef e pasticciere. Proseguendo, a cura dell’Associazione La Nave del Santo, si terrà l’estrazione, per l’edizione 2025, della Storica Parata dei Turchi, per individuare i quattro personaggi che saliranno a bordo della leggendaria ‘Nave del Santo’.

Stand aperti alle 9,30 anche domenica 18 maggio, con alle 10 l’estemporanea di pittura: Io oltre Monet – uno sguardo sui fiori, con la possibilità per tutti i partecipanti, di colorare alcune riproduzioni dei dipinti del celebre pittore francese. Alle 11 il laboratorio di giardinaggio.

Nel pomeriggio terzo e ultimo appuntamento con il laboratorio La primavera sul balcone alle 17,30, alle 18,30, spazio antistante Antica Caffetteria, ‘I Fiori e le tisane’ -laboratorio di degustazione a cura dell’Antica Caffetteria. Alle 20 la chiusura degli stand, presso i quali, nel corso dell’intera manifestazione sarà possibile acquistare i prodotti stagionali floreali.

Un programma articolato, – conclude De Marco – pensato e realizzato per interessare un pubblico ampio e, soprattutto, voluto per far bene a Potenza e ai potentini che, attraverso i fiori e uno sguardo primaverile, sapranno certamente trovare occasioni per trascorre del tempo in maniera spensierata e in armonia con la natura e le sue bellezze.

Città in Fiore è amica della Fondazione Alessandra Bisceglia – W Ale e sostiene la Fondazione attraverso la divulgazione delle attività di ricerca per lo studio e la cura delle patologie vascolari del bambino e anche questa manifestazione si inserisce in questo comune percorso”. (testo a cura della Pro Loco Potenza).