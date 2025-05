Potenza: cittadinanza onoraria al Professor Ugo Tesler, padre della cardiochirurgia lucana!

“Questa sera ho vissuto un’emozione davvero speciale: abbiamo conferito la cittadinanza onoraria al Professor Ugo Tesler, autentico pioniere e padre della cardiochirurgia lucana“.

Lo ha dichiarato il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, che prosegue:

“Un momento storico per la città di Potenza, che ha riabbracciato ufficialmente uno dei suoi figli più illustri.

Nel 1977, il Prof. Tesler ha creato il reparto di cardiochirurgia del San Carlo, rendendolo un’eccellenza riconosciuta e scrivendo una pagina importante della nostra sanità regionale.

È stato commovente vederlo tornare nella “sua” città e ricevere questo meritato riconoscimento in Consiglio comunale.

Il suo contributo va ben oltre la medicina: è un esempio straordinario di dedizione, visione e amore per gli altri.

Grazie di cuore, Professor Tesler, per quello che ha fatto per Potenza e per tutta la Basilicata.

La sua eredità umana e professionale continuerà a vivere nel cuore della nostra comunità”.