Potenza: fuga di gas e strada chiusa. Ecco la situazione

L’assessore comunale alla viabilità di Potenza, Giuseppe Pernice, spiega i motivi della chiusura al traffico in via del popolo:

“Nelle giornata di ieri era stato avvertito odore di gas su via del popolo, strada interessata nei giorni scorsi da interventi sui sottoservizi.

Il Comune di Potenza ha attivato immediatamente i contatti con l’ENEL che ha operato sui sottoservizi e l’ITALGAS proprietaria della rete gas e, dallo scavo effettuato, è emerso che era stato rotto una tubazione ormai in disuso da anni.

Stamane però veniva avvertito ancora un cattivo odore nella zona e pertanto si è deciso con ITALGAS di procedere ad ulteriori verifiche, tuttora in corso.

Il Comune di Potenza si è quindi subito attivato per garantire la sicurezza e l’incolumità di residenti e passanti e, a questo proposito, è stato individuato un percorso in sicurezza per i bambini che usciranno alle 13:00 dalla scuola elementare di via del popolo.

Personale della Polizia locale è stato dislocato sui luoghi per agevolare il flusso degli studenti e dei passanti, non appena saranno stabilite con assoluta certezza le cause del cattivo odore e saranno risolte le criticità, via del popolo sarà riaperta al pubblico”.

