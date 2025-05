Uffici della Polizia locale chiusi al pubblico giovedì 15 maggio 2025.

Per esigenze collegate alla partenza della 6° tappa del Giro d’Italia, si comunica che per l’intera giornata del 15 maggio 2025, gli uffici della Polizia Locale, compreso l’Ufficio Conciliazione, siti in Via Nazario Sauro, rimarranno chiusi al pubblico.

I pagamenti delle sanzioni per violazioni delle norme del Codice della Strada dovranno essere effettuati tramite canali alternativi.