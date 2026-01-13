Potenza, gravi disagi per questi studenti in provincia. La denuncia

Il Capogruppo di Fi in Consiglio regionale, Gianuario Aliandro, già studente del Liceo Scientifico “G. Peano” di Marsico Nuovo, esprime la sua “sincera vicinanza agli studenti e alle studentesse dell’istituto, che stanno vivendo gravi disagi a causa del malfunzionamento delle caldaie e di una struttura scolastica non adeguata sotto il profilo energetico”.

Afferma Aliandro:

“Una condizione inaccettabile che incide sul diritto allo studio e sulla qualità della vita scolastica.

Ambienti non adeguatamente riscaldati e una carente manutenzione strutturale non possono e non devono essere tollerati, soprattutto in un periodo dell’anno particolarmente rigido”.

Il Consigliere Aliandro rivolge un “sentito ringraziamento al Sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia, per la vicinanza dimostrata agli studenti e alle famiglie e per l’attenzione istituzionale riservata a questa problematica”.

Conclude Aliandro:

“Rivolgo un appello al Presidente della Provincia, Christian Giordano, affinché si individuino nell’immediato soluzioni concrete per risolvere l’emergenza e, al contempo, si programmino interventi strutturali e di efficientamento energetico capaci di garantire condizioni dignitose, sicure e moderne alla comunità scolastica del Liceo ‘G. Peano’.

Gli studenti non possono più aspettare.

Come Consigliere regionale del territorio continuerò a seguire la vicenda con la massima attenzione” .