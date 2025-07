Potenza, “gravissima la situazione legata alla chiusura di una storica scuola della città”! La denuncia

“Il Segretario Cittadino di Forza Italia, Fernando Fortunato Picerno, denuncia con estrema fermezza la gravissima situazione legata alla chiusura di una storica scuola e punto di riferimento della città, quale la scuola materna paritaria “Alcide De Gasperi” di Via Dante, una decisione che non può che essere attribuita all’incapacità e alla negligenza dell’Amministrazione Comunale.

La chiusura è stata imposta per motivi tecnici legati a carenze strutturali, nonostante la gravità della situazione, a oggi non risultano soluzioni concrete e credibili per garantire l’apertura della scuola per il nuovo anno scolastico.

Le famiglie sono state lasciate nell’incertezza, mentre l’Amministrazione sembra brancolare nel buio, incapace di fornire risposte tempestive e alternative adeguate, come spazi sostitutivi o piani di emergenza per assicurare la continuità del servizio educativo.

Chiediamo con forza che il Comune smetta di nascondersi dietro alibi e dia subito un piano dettagliato, preciso e realizzabile, con tempi certi per la riapertura e soluzioni immediate per evitare che i bambini restino senza scuola. La superficialità e il pressappochismo non sono più tollerabili.

Il nostro partito sarà in prima linea per monitorare la situazione e per pretendere responsabilità da chi ha il dovere di tutelare la sicurezza e i diritti dei nostri bambini”.

Lo riporta una nota stampa del consigliere regionale e segretario cittadino di Forza Italia, Fernando Fortunato Picerno.