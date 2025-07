Potenza, tanto entusiasmo e nutrita partecipazione in provincia alla Giornata regionale del Servizio Civile Universale. Ecco le foto

Tanto entusiasmo e nutrita partecipazione a Campomaggiore alla Giornata regionale del Servizio Civile Universale promossa dall’Ente Pro Loco Basilicata Aps con la Pro Loco Campomaggiore Aps e il Comune lucano famoso per la Città dell’Utopia.

Nella palestra dell’Istituto comprensivo di Campomaggiore Venerdì mattina si sono ritrovati i 45 giovani Operatori Volontari del Servizio Civile Universale che dal 28 Maggio scorso sono impegnati presso le sedi lucane accreditate accompagnati dai Presidenti e dagli Operatori Locali di Progetto della Pro Loco Barile Aps, dell’Associazione Occse Magna Grecia di Metaponto, della Pro Loco Brindisi Montagna, della Pro Loco Pisticci Aps, della Pro Loco Satriano di Lucania Aps, della Pro Loco Rivello Aps, della Pro Loco Marconia Aps e della Pro Loco Campomaggiore Aps che ha ospitato l’appuntamento annuale fortemente voluto dal Comitato regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps in stretta sinergia con l’Ente nazionale Promozionale Italia Aps e la Rete associativa Terso Settore Ente Pro Loco Italiane Aps.

Due i progetti finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Unione Europea dal titolo “Rigenerazione di Comunità” e “Percorso Ecosostenibile e Culturale lungo la Via Appia” su cui hanno iniziato la loro esperienza i giovani lucani presso le sedi delle Pro Loco e degli Enti affiliati alla Rete associativa di Terzo Settore Pro Loco Epli Aps.

Dopo i saluti di benvenuto del Sindaco di Campomaggiore Nicola Blasi il quale ha rivolto gli auguri di buon lavoro ai giovani ed agli enti impegnati sottolineando l’alto valore sociale dei progetti ed il prezioso contributo che le Pro Loco offrono all’interno delle piccole comunità lucane con l’importante attività di promozione culturale e turistica, è intervenuto il Presidente della Pro Loco Campomaggiore Aps Alessandro Balsamo il quale ha dichiarato:

“siamo onorati di aver accolto il raduno regionale del Servizio Civile Universale degli Enti accreditati con Promozione Italia Aps e ringraziamo l’Ente Pro Loco Basilicata Aps per la costante attenzione alle comunità lucane soprattutto a quelle più piccole delle aree interne con il supporto quotidiano”.

Per l’occasione si è svolta anche la formazione generale prevista dai progetti presieduta dal Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e formatore generale accreditato di Promozione Italia Aps Rocco Franciosa il quale si è soffermato per grandi linee sulle tematiche oggetto dell’appuntamento formativo quali: La normativa vigente, l’Organizzazione del Servizio Civile Universale, la Storia dell’Ente, i Diritti e Doveri degli Operatori Volontari, le forme di cittadinanza attiva e le dinamiche di gruppo.

Ha rimarcato Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps:

“Abbiamo inteso organizzare con la Pro Loco Campomaggiore Aps che ringraziamo per l’ospitalità unitamente al Comune di Campomaggiore sempre attento e disponibile una giornata regionale per consentire ai giovani Operatori Volontari del Servizio Civile Universale dei nostri Enti ed ai loro Operatori Locali di Progetto di unire agli aspetti formativi la possibilità di approfondire le nostre conoscenze, di socializzare e di condividere gli obiettivi da portare avanti per l’anno di Servizio Civile Universale appena iniziato”.

Nel corso della mattinata sono intervenuti anche il Presidente della Pro Loco Pisticci Maria Teresa Romeo, il Presidente della Pro Loco Satriano di Lucania Aps Pietro Marino, il Presidente dell’Associazione Occse Magna Grecia di Metaponto Giuseppe Barberino e l’Operatrice locale di progetto Margherita Del Castello, l’Operatore Locale di Progetto della Pro Loco Pisticci Aps Beniamino Laurenza, il dirigente della Pro Loco Rivello Aps Gianpaolo Filizzola ed il Presidente della Pro Loco Marconia Aps Paolo Giannasio che si sono detti onorati di far parte dei progetti di Servizio Civile Universale di Promozione Italia Aps e di poter offrire a tanti giovani lucani l’opportunità di condividere un’esperienza presso le sedi di accoglienza.

I giovani Operatori Volontari impegnati nel progetto “Rigenerazione di Comunità” saranno chiamati al raggiungimento degli obiettivi specifici tra i quali “Attivare spazi di comunità tesi all’approfondimento e all’applicazione delle competenze di cittadinanza attiva patrimonio comune” ed a “Stimolare i cittadini perchè partecipino attivamente alla vita della propria comunità per l’affermazione della democrazia partecipata e strumento per il raggiungimento del benessere sociale, dell’uguaglianza, della solidarietà e della giustizia”.

Mentre tra gli obiettivi specifici del progetto “Percorso Ecosostenibile e Culturale lungo la Via Appia” ci sono “preservare le risorse naturali e culturali, rendere il turismo ecosostenibile accessibile a tutti, promozione ambientale e culturale dei luoghi con la produzione di materiale cartaceo e digitale” ha concluso Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps.

A tutti gli Operatori volontari e agli Operatori locali di progetto è stato consegnato il Kit del volontario Ente Pro Loco Basilicata Aps comprensivo di una maglietta, un cappellino, una penna ed un sacchetto con la scritta “I Love Basilicata” impressa a testimoniare l’amore per i territori lucani e lo spirito di condivisione della valorizzazione sinergica della nostra meravigliosa terra.

Ecco le foto.