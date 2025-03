Potenza, Guardia di Finanza: in visita il Comandante Interregionale che termina il proprio mandato per andare a ricoprire un prestigiosissimo incarico. Auguri di buon lavoro

In data odierna, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Vito Gianpaolo Augelli, è giunto a Potenza per una visita di commiato al Comando Regionale delle Fiamme Gialle, nell’approssimarsi del termine del proprio mandato alla sede di Napoli, per andare a ricoprire il prestigiosissimo incarico di Ispettore per gli Istituti di Istruzione del Corpo, alla sede di Roma.

L’Alto Ufficiale è stato accolto, presso la caserma “M.C. Gerardo Forlenza C.V.M.”, dal Comandante Regionale Basilicata, Generale di Brigata Roberto Pennoni e dai Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, Col.t.ISSMI Michele Onorato e Col.Roberto Maniscalco, incontrando, successivamente, una rappresentanza formata dai Comandanti di tutti i Reparti dislocati sul territorio lucano, da una significativa componente di militari in servizio, nei vari gradi, nonché dai delegati delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e delle associazioni sindacali accreditate.

Nell’occasione, il Comandante Interregionale ha inteso esprimere a tutti i Finanzieri della Basilicata il proprio ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso, per i risultati conseguiti nei diversi comparti della missione istituzionale affidata al Corpo e per la positiva considerazione di cui la Guardia di Finanza gode tra le varie Istituzioni e nella collettività.

Il Generale Augelli, presso la sala riunioni del Comando Regionale, ha quindi rivolto il proprio saluto alle maggiori Autorità istituzionali presenti nel territorio regionale, con le quali si è intrattenuto sulle tematiche di comune interesse.

Ecco le foto della visita.