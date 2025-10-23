Potenza ha paesaggi antichi e potenziale archeologico: i dettagli dell’incontro per discuterne

Paesaggi antichi e potenziale archeologico nella Città di Potenza: questo il titolo dell’incontro organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Potenza, in programma venerdì 24 ottobre, alle ore 10:00, nel teatro stabile in piazza Mario Pagano.

Interverranno il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, l’assessore alla Cultura Roberto Falotico, la Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata Giovanna Cacudi.

Prevista un’introduzione a cura di Luigina Tomay, Direzione Regionale Musei della Campania, già Soprintendente Sabap Basilicata.

Saranno il geologo Vincenzo Amato e l’archeologo della Società Sosandra srl, Amedeo Rossi, a presentare la Carta del potenziale archeologico nella Città di Potenza.

Le conclusioni saranno affidate a Dimitris Roubis, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, Università degli Studi della Basilicata e la giornalista Angela Maggio modererà l’appuntamento.

Spiega l’assessore Falotico:

“La Città si dota di uno strumento fondamentale prima di tutto dal punto di vista culturale e poi anche per quanto concerne l’aspetto tecnico, attraverso il quale, si pone in evidenza un contesto morfologico e geografico che ancora conserva un paesaggio ricco di tracce significative delle diverse vicende topografiche e storiche avvenute nel tempo in un quadro ambientale e geomorfologico dominato dalla rete idrografica connessa al bacino fluviale del Basento e dei suoi affluenti”.