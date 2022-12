Potenza, i ragazzi dell’Academy Basket pronti ad una nuova sfida: in bocca al lupo

Il terzo impegno in una settimana riporta l’Academy al PalaPergola, dove domani (palla a due per l’occasione alle 20.30) la squadra di Vincenzo Bochicchio riceve la visita dello Sporting Portici per l’11^ d’andata del campionato di C Silver.

A dispetto del record negativo (4 vinte – 6 perse) i prossimi avversari dell’Academy sono reduci da un buon momento di forma, con tre partite vinte nelle ultime quattro, incluso l’unico successo finora conquistato in trasferta, 82-73 sul campo di Curti il 19 Novembre.

Il roster è in gran parte lo stesso già affrontato nella prima fase dello scorso campionato, con Davide Vecchione (19.7 punti per gara) di gran lunga il terminale offensivo più prolifico tra gli uomini di Virgilio Esposito.

Vietato sbagliare soprattutto l’approccio, dunque, in casa potentina, per proseguire nel trend positivo inaugurato domenica scorsa in casa contro la capolista Portici 2000 e proseguito nel buon secondo tempo dell’infrasettimanale giovedì a Secondigliano.

Parte da qui anche l’analisi di Adam Gotelli, 28 punti con 5/5 da tre nella vittoria il giorno dell’Immacolata:

”Siamo tornati a vincere in trasferta, aggiustando le cose nel secondo tempo della sfida e ora dobbiamo proseguire in questo trend positivo anche nella partita di domani, per difendere il nostro fattore campo contro un avversario solido”.

Palla a due al PalaPergola alle ore 20.30, con ingresso gratuito, agli ordini dei signori Meo di Angri e Petrisco di Avellinoa

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)