Potenza: il Comitato tappa ha ufficialmente aperto la Settimana rosa. Gi appuntamenti in programma

Nel piazzale 21 Marzo, a cura dell’ Asd Enk Trails e dall’Asd Nucleo Gioventù, si sono svolti dei giochi a tema, nei quali il ciclismo è stato protagonista, con gimcane per i bambini e il via all’iniziativa “IN GIRO X IL GIRO”, passeggiata ciclistica che ha seguito in parte il percorso che, per le vie cittadine, vedrà protagonista la carovana rosa.

Dichiara l’assessore allo Sport Gerardo Nardiello:

“Con il via alla Settimana in Rosa, aspettando il Giro d’Italia, il Comitato Tappa ha aperto le iniziative che accompagneranno la Città verso l’appuntamento ciclistico più importante d’Italia, che ospiteremo a Potenza il prossimo 15 maggio.

Un calendario fitto di appuntamenti che si concluderà domenica 18 maggio.

Dall’esperienza delle Silent play, passeggiate immersive a cura dell’Associazione Gomma Lacca, alle esibizioni di danza, dalle dimostrazioni di guida sicura in bicicletta, a cura dell’Asd Motostaffetta, rivolta agli studenti della scuola primaria, ai gazebo della Coldiretti Basilicata, per un progetto educativo contro il cibo sintetico, fino all’inaugurazione del murales realizzato a cura e spese del Comune su una delle pareti del ‘Terzo Comodo’ di Via Roma.

Nella mattinata del 15 maggio, poi, alla partenza della 6ª tappa, nei piazzali occupati dal villaggio rosa, avrà luogo il progetto RIDE GREEN, iniziativa curata dalla dalla cooperativa E.R.I.C.A e riguardante la corretta gestione dei flussi dei rifiuti prodotti durante la manifestazione sportiva, ricorrendo a un sistema di tracciabilità con l’apporto di ACTA S.p.A..

Contemporaneamente, per le vie del centro storico, a cura della ‘Portineria Sociale’, saranno distribuiti braccialetti rosa fatti a mano e verranno narrate le Fiabe in movimento.

L’Associazione culturale Nerdworks metterà a disposizione postazioni di retro-game in piazza Mario Pagano, l’associazione La luna al Guinzaglio coinvolgerà i bambini e i loro genitori nella costruzione di una ruota da bici.

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera ‘Umberto Di Pasca’ curerà uno show cooking. Infine, la mattina del 18 maggio, la Sezione provinciale dell’Unicef, in collaborazione con CiclOstile e FIAB Potenza, organizzerà la manifestazione in contemporanea nazionale Bimbimbici.

Con il Sindaco abbiamo voluto un caleidoscopio di colori, occasioni e motivi attraverso i quali trascorre in allegria e divertimento una settimana all’insegna dell’attività sportiva e dell’apprendimento, per imparare, giocare, conoscere e conoscersi, e apprezzare la bellezza dello sport e dei luoghi nei quali viviamo”.

Informazioni al link: https://www.comune.potenza.it/?page_id=63424