Potenza, il nostro Padre Vitale compie 73 anni di sacerdozio! Tantissimi auguri

Padre Vitale Dartizio, lo storico parroco di Potenza, oggi compie 73 anni di sacerdozio.

Molto conosciuto e amato da tutti i fedeli potentini, Padre Vitale nell’ottobre 2016, presso la Chiesa del Beato Bonaventura della città, è stato celebrato in occasione dell’80esimo anno della Vestizione Francescana nell’Ordine dei frati minori.

In questi ultimi anni, a lui è stata affidata la guida della Rettoria dell’Amore esteso nelle contrade potentine di: Dragonara, Cortese, Falcinelli, Giarrossa, Ravizzone e Centomani.

Ecco le parole di Padre Vitale, nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro, in questo giorno per lui così speciale:

“Oggi, 13 luglio, sono stato ordinato sacerdote a Nocera Superiore.

Eravamo 12 neo sacerdoti sotto la guida dei padri spirituali.

Mons. De Angelis ci disse: “siamo in tempo di guerra”. Avevamo tutti il sogno di respirare aria nuova sia come libertà, come orientamento, come visione di vita e futuro.

Avevamo l’idea di poter lavorare al servizio della ricostruzione.

Oggi sono rimasto solo io, gli altri 11 sono in Paradiso.

Ringrazio il Signore, come ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine.

Grazie anche ai miei superiori, che mi hanno saputo guidare e illuminare nel cammino della vita.

Grazie al Signore che mi ha detto continua sempre la tua missione per poter portare a tutti un pò di speranza e di gioia”.

A padre Vitale, riferimento di Fede per tante generazioni e figura stimata di sostegno, aiuto e conforto, auguri di cuore anche dalla nostra Redazione.

“Benedicat tibi Dominus et custodiat te (Il Signore ti benedica e ti custodisca)”.a

