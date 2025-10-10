Potenza, il Palazzo del Comune si illumina di verde. Ecco l’iniziativa

“Illuminiamo nella serata del 10 ottobre il Palazzo di Città di verde, in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, ritenendo di dover sostenere le iniziative che hanno come scopo principale quello di tutelare i diritti delle persone con disturbi mentali e delle loro famiglie”.

A darne notizia l’assessore alle Politiche sociali Anna Grieco che considera cruciale “sensibilizzare la popolazione sui problemi inerenti al disagio mentale, realtà che purtroppo risulta interessare un numero crescente di persone, in tutte le fasce d’età.

E’ necessario favorire la promozione innanzitutto della prevenzione e del benessere psicofisico, condizione necessaria per una vita dignitosa”.

L’intera giornata è dedicata al tema grazie all’open day che si svolge dalle 9 alle 18, nella sede Asp di via della Fisica, realizzato dal Dipartimento di Salute mentale, direttore dal dottor Fundone, il Centro di Salute Mentale di Potenza, il S.P.D.C., la U.O.S.D strutture psichiatriche per Attività residenziali e semiresidenziali, con la collaborazione del Comune di Potenza che, attraverso i Servizi sociali, illustra quanto realizza attraverso l’inserimento lavorativo, l’inserimento sociale, il supporto offerto alle persone che vivono condizioni di difficoltà riconducibili alla salute mentale.

Previste attività di informazione e orientamento ai servizi a cura del CSM, esposizione di opere pittoriche, letture di poesie e interventi musicali.

La Giornata mondiale della Salute Mentale è stata istituita nel 1992 grazie alla Federazione mondiale per la Salute Mentale, per promuovere le attività di tutela e informare correttamente la cittadinanza.

Il titolo di quest’anno è ‘Accesso ai servizi – Salute mentale in caso di catastrofi ed emergenze’, perché si è voluta concentrare l’attenzione sui milioni di persone che in tutto il mondo hanno subito e subiscono gli effetti di catastrofi ed emergenze, per i quali si richiedono competenze e abilità professionali specifiche.