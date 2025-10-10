Vietri di Potenza, il Sindaco scrive a Poste Italiane: “gli orari di chiusura notturna degli sportelli non sono rispettati”

“Apprendiamo con forte disappunto che il nuovo provvedimento adottato da Poste Italiane, relativo alla chiusura notturna degli sportelli ATM Postamat, adottato per prevenire l’ondata di “assalti ai bancomat”, non è rispettato.

Purtroppo, nel nostro Comune, tale chiusura non si limita alle ore notturne — come previsto nel comunicato ufficiale — ma coincide con l’orario di chiusura degli sportelli, ovvero alle 13.30.

Ho chiesto che vengano rispettati gli orari di attivazione comunicati da Poste Italiane in data 3 ottobre 2025, vale a dire dalle ore 8:30 alle ore 19:00”.

Si apre così la comunicazione che il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, ha inviato a Poste Italiane, dopo che si è venuti a conoscenza che presso l’ufficio postale di via Rocco Scotellaro, il Postamat resta attivo solamente negli orari di apertura dell’ufficio, e non nella fascia oraria comunicata da Poste Italiane a seguito di un provvedimento adottato dall’azienda per prevenire ai tentativi di furto.

“Si tratta – ha dichiarato il Sindaco – di una situazione insostenibile e ingiustificabile per la nostra comunità, che si vede privata di un servizio essenziale nelle ore pomeridiane, serali e nei fine settimana.

Il Postamat rappresenta per molti cittadini, in particolare per anziani e residenti delle frazioni, l’unico punto di accesso al contante e a operazioni bancarie fondamentali”.

“Il problema, a Vietri di Potenza, è ancora più grave: a seguito della chiusura della filiale di Banca Intesa, il nuovo sportello bancomat dell’istituto non è stato ancora attivato. Di conseguenza, la chiusura anticipata del Postamat priva di fatto l’intera popolazione di qualsiasi punto di prelievo operativo nel paese”, ha aggiunto il primo cittadino.

“Comprendiamo le esigenze di sicurezza espresse da Poste Italiane, ma riteniamo che la tutela delle strutture non possa tradursi in un disservizio così grave per la cittadinanza. Chiediamo pertanto a Poste Italiane di rivedere con urgenza le modalità di attuazione del provvedimento, garantendo almeno la piena fruibilità del Postamat nelle ore diurne e festive.

L’Amministrazione comunale si farà portavoce di questo disagio presso i referenti territoriali e provinciali dell’Azienda, affinché venga ripristinato un servizio adeguato e dignitoso per il nostro territorio”.

Il sindaco ha quindi chiesto all’azienda che vengano rispettati gli orari di attivazione comunicati da Poste Italiane in data 3 ottobre 2025, vale a dire dalle ore 8:30 alle ore 19:00.

Della problematica, il Sindaco ha avvisato anche il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro.